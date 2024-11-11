«إفكو»: دبي بوابة العالم لعقد الشراكات في مجال الأغذية

أكد رضوان أحمد - المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو العالمية» أن دبي بوابة العالم لعقد الشراكات في مجال الأغذية، وأن معرض «جلفود للتصنيع» شهد نمواً متسارعاً منذ بدايته، وأصبح من أكبر الفعاليات العالمية في صناعة الأغذية.

ويعزى تطور المعرض من حدث محلي إلى منصة عالمية، تجمع آلاف الشركات والوفود من مختلف أنحاء العالم في دبي، بفضل موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة رئيسة للتجارة العالمية، إضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة والدعم الحكومي المستمر.

هذه العوامل جعلت من دبي مركزاً رئيساً للابتكار والاستثمار في مجال الأغذية؛ ما أسهم في تعزيز مكانة «جلفود للتصنيع» بوصفه منصة رئيسية لعقد الصفقات والشراكات الدولية.

وعما تقدمه دبي للمستثمرين ورجال الأعمال في مجال الأغذية أكد رضوان أنها بيئة مثالية للمستثمرين في هذا المجال، وغيره بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها المتميزة بوصفها مركزاً اقتصادياً حيوياً يربط بين الشرق والغرب، ويسهل الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الحيوية والواعدة.

كما تتمتع دبي ببنية تحتية عالمية المستوى، تشمل موانئ متطورة وشبكات لوجستية متقدمة؛ ما يسهل من عمليات التصدير والاستيراد. كما أن الإطار التنظيمي الداعم يشجع على الاستثمار والابتكار، ويوفر فرصاً كبيرة للتوسع والنمو.

إضافة إلى ذلك تحتضن دبي مجتمعاً متنوعاً يفتح آفاقاً واسعة من التعاون والشراكات؛ ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى الوصول إلى الأسواق العالمية. ويضيف: «تنتج «إفكو العالمية» مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية محلياً؛ ما يقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز الاكتفاء الذاتي للدول التي تعمل فيها، كما تستثمر في تطوير مرافق إنتاج حديثة ومتقدمة لزيادة الإنتاج المحلي.