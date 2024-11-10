«ديليفري هيرو» تطرح 15 % من «طلبات» في سوق دبي المالي

كشفت شركة «ديليفري هيرو» عن خططها لطرح عام أولي لحصة من الوحدة التابعة لها «طلبات» في دبي، فيما قد يكون من بين أكبر الاكتتابات بالمنطقة هذا العام.

تعتزم شركة «ديليفري هيرو»، وهي الشركة الألمانية المتخصصة في توصيل الطعام، بيع حصة بنسبة 15 % في الوحدة التابعة لها «طلبات» بالشرق الأوسط، مع احتفاظها بحصة الأغلبية، وفقاً لبيان صادر الأحد. أضاف البيان أن الشركة قد تعدّل حجم الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

كانت «بلومبرغ» أفادت في سبتمبر أن عملية بيع الأسهم قد تجمع نحو مليار دولار.

وتتوقع الشركة، ومقرها في برلين، أن يتم الإدراج في منتصف ديسمبر، على أن تُوجّه العائدات لأغراض عامة تخص الشركة وتحسين هيكل رأس المال.

وتخطط «طلبات» حالياً لدفع حد أدنى من الأرباح بقيمة 100 مليون دولار في أبريل المقبل بالنسبة للنتائج المالية للربع الرابع، بالإضافة إلى 400 مليون دولار أخرى على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026، حسبما ذكر البيان. من المتوقع بعد ذلك أن يتم توزيع الأرباح مرتين سنوياً، مع استهداف «طلبات» توزيع نسبة 90 % من صافي الدخل.

وتشهد الإمارات إقبالاً من شركات القطاع الخاص نحو صفقات الطرح العام. وجمعت شركة «لولو للتجزئة القابضة» مبلغاً قدره 1.72 مليار دولار في أكبر إدراج لهذا العام في الإمارات. كما تستعد شركة «ألفا داتا» لخدمات تكنولوجيا المعلومات للإدراج في أبوظبي.

وبلغ إجمالي حجم البضائع التي سلمتها «طلبات» 6 مليارات دولار في عام 2023، بارتفاع عن 4 مليارات دولار في 2021، وزاد تدفقها النقدي الحر بنسبة 64 % على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو.

ربما تقدر عملية الاكتتاب في دبي قيمة «طلبات» التي تعد جوهرة ثمينة بالنسبة لأعمال «ديليفري هيرو» بنحو 12 مليار دولار، بما في ذلك الديون، وفقاً لتقرير لـ«بلومبيرغ إنتليجنس».