13.95 مليون زائر لدبي خلال 9 أشهر بنمو 5%

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية كوجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها 13.95 مليون زائر دولي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنمو 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت فيها دبي وصول 13.2 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

الغرف الفندقية

وأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 152.34 ألف غرفة فندقية ضمن 819 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 152.04 ألف غرف نهاية سبتمبر 2024.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة، استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 54.31 ألف غرفة ضمن 169 منشأة، تلتها الغرف من فئة «4 نجوم» بنسبة 28 %، مسجلة 43.2 ألف غرفة ضمن 194 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على 19 % من إجمالي حجم السوق بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة ضمن 276 منشأة، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 180 منشأة.

وكشف التقرير عن أن متوسط الإشغال في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 79 %، مقارنة مع 76% خلال نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 32.7 مليون ليلة مبيت بزيادة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 5 % إلى 509 دراهم والعائد من الغرف المحجوزة بنسبة 8 % إلى 401 درهم، ما يعكس استمرار دبي في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية.

مناطق

ومن حيث المناطق، أظهرت البيانات أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 21 % من إجمالي عدد الزوار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر بما يعادل 2.86 مليون زائر، تلتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2.29 مليون زائر بحصة 16 % من إجمالي عدد الزوار، ثم منطقة جنوب آسيا 15 % بما يعادل 2 مليون زائر، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 1.98 مليون بحصة 14 %. بينما استقبلت دبي من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.55 مليون سائح يشكلون 11 % من إجمالي الزوار، ثم من دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا 1.3 مليون زائر بحصة 9 %، وجاء من الأمريكيتين 978 ألف زائر بحصة 7 %، ثم من أفريقيا 627 ألف زائر يشكلون 5 %، ثم من أسترالاسيا 290 ألفاً بحصة 2 % من إجمالي الزوار الدوليين.

ويؤكد الأداء القوي للقطاع السياحي في دبي استمرار قدرته على جذب شرائح متنوعة من الزوار من مختلف الاسواق، مدعوماً بتنوّع المنتجات السياحية والبنية التحتية الفندقية المتطورة التي تلبي جميع مستويات الإنفاق.

وساهمت استثمارات الإمارة المتواصلة في تطوير الوجهات الترفيهية والثقافية والعائلية، إلى جانب الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي على مدار العام، في تعزيز تدفق السياح، لا سيما من الأسواق الأوروبية والخليجية والآسيوية التي تشهد نمواً مطّرداً في الطلب على السفر إلى دبي. كما أسهمت المبادرات الحكومية الرامية إلى تسهيل إجراءات الدخول والإقامة في جعل تجربة الزائر أكثر سلاسة وجاذبية.

وتظهر المؤشرات السياحية توقعات إيجابية باستمرار الزخم القوي في أداء القطاع خلال الربع الأخير من العام الجاري مدفوعة بموسم الذروة الشتوي الذي يُعد الفترة الأكثر نشاطاً في العام من حيث تدفقات الزوار الدوليين. وتشير التقديرات الأولية إلى إمكانية تجاوز عدد زوار دبي حاجز 19.5 مليون زائر بنهاية العام، وهو رقم قياسي جديد يعكس متانة منظومة السياحة في الإمارة.

من أين جاء زوار دبي؟

أوروبا الغربية : 2.86 مليون زائر

مجلس التعاون الخليجي: 2.29 مليون زائر

منطقة جنوب آسيا: 2 مليون زائر

روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية: 1.98 مليون زائر

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 1.55 مليون زائر

شمال شرق وجنوب شرق آسيا: 1.3 مليون زائر

الأمريكيتان: 978 ألف زائر

أفريقيا: 627 ألف زائر

أسترالاسيا: 290 ألف زائر