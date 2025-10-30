«قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال» تنطلق 19 نوفمبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تنطلق فعاليات «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2025» يومي 19 و20 نوفمبر المقبل في مركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات.

جاء الإعلان عن القمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في مركز رجال الأعمال بمقر غرفة تجارة رأس الخيمة، بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، وشارق عبدالحي، ممثلاً لشركة «فاليانت» المنظمة للحدث.

ومن المقرر أن تستقطب القمة أكثر من 15 راعياً وشريكاً استراتيجياً، و40 عارضاً، و50 متحدثاً من أبرز الخبراء والمستثمرين وقادة الأعمال، إلى جانب أكثر من 3000 مشارك من داخل الدولة وخارجها.

وأكد محمد مصبح النعيمي أن القمة تُعد من أبرز المنصات الاقتصادية في الإمارة، وتهدف إلى جذب المستثمرين والمبتكرين وصُناع القرار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة التي تشهد نمواً متسارعاً في رأس الخيمة، بما في ذلك الصناعة، والعقارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.