12 مليار درهم إيرادات فنادق دبي في 8 أشهر بنمو 12.2 %

سجلت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 نحو 11.98 مليار درهم، مقارنة بـ10.67 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 12.27%، وفقاً لتحليل «البيان» لمتوسط العائد على الغرف الفندقية في الإمارة وعدد الليالي المحجوزة.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس الماضي ارتفع بنسبة 4% إلى 29.03 مليون ليلة، مقارنة مع 27.79 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوفرة بواقع 8% ليسجل 413 درهماً للغرفة مقارنة بـ384 درهماً خلال الفترة المقابلة.

وتعزى زيادة إيرادات فنادق دبي إلى عوامل متنوعة، وفي مقدمتها النمو المتواصل في أعداد السياح الدوليين، واستمرار الإمارة في تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للسفر والترفيه والأعمال.

كما أسهم تنوع الخيارات الفندقية بين الفخمة والمتوسطة والاقتصادية في استقطاب شرائح واسعة من الزوار، إضافة إلى تحسن متوسط الأسعار اليومية للغرف وارتفاع معدلات الإشغال، ما انعكس إيجاباً على العوائد الإجمالية للقطاع.

وكشف تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن الإمارة تواصل تعزيز موقعها، وجهة سياحية عالمية، حيث استقبلت 12.5 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقابل 11.9 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 5%، في مؤشر جديد إلى جاذبية دبي المتواصلة وتكامل منظومتها السياحية.

وواصلت فنادق دبي مسارها التصاعدي في جميع المؤشرات الرئيسة، التي تشمل العائدات على الغرف المتوفرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، والطاقة الاستيعابية، وعدد المنشآت، وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.

وتشير التوقعات إلى تصاعد زخم النشاط الفندقي خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتوازي مع كثافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي يتم تنظيمها في دبي، إضافة إلى زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق في ظل الأجواء المثالية التي تتمتع بها دبي خلال هذه الفترة من كل عام.