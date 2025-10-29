قطاع السفر والسياحة يستهدف الوصول إلى 925 ألف وظيفة بنهاية 2025

أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات نجح في توفير نحو 898 ألف وظيفة حتى عام 2024، ويستهدف الوصول إلى 925 ألف وظيفة حتى نهاية 2025.

وأشار الخبراء إلى أن الإمارات تشهد تحولاً اقتصادياً يضع تنمية الموارد البشرية في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك خلال ملتقى تنمية المواهب والثقافة المؤسسية 2025، والذي نظمته مجموعة «ميرال» في أبوظبي.

وأكدت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال، أن قطاع ريادة الأعمال يشترك مع مجال الموارد البشرية في حقيقة قوية، فكلاهما يهتم بإطلاق العنان للإمكانات البشرية والإيمان بما يمكن للأفراد فعله، وتزويدهم بالأدوات والثقة اللازمة للقيام بذلك.

وقالت: «إلى جميع قادة الموارد البشرية الحاضرين، أنت لست فقط مدير سياسات؛ أنتم تصنعون المستقبل. أنتم الجسر الذي يربط بين الطموح والإنجاز».

وأكد الدكتور محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، في جلسة حوارية، أن ميرال استقطبت نحو 1000 مواطن للعمل في منظومة الوجهات السياحية والترفيهية، و150 منهم مناصب قيادية ضمن مرافق جزيرة ياس، وقال الزعابي لـ«البيان»: «أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من منظومة الموارد البشرية اليوم، حيث يسهم في تطوير أساليب استقطاب وتنمية وتحفيز الكفاءات.

وبات دور الموارد البشرية أكثر استراتيجية وأهمية من أي وقت مضى».