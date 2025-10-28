1600 جهة و61 خبيراً في مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين

أكد المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة، أن الدورة العاشرة لمؤتمر الفجيرة الدولي تشهد نجاحاً يتفوق على الدورات السابقة، حيث تستقطب مشاركة واسعة من أكثر من 57 دولة وتجمع أكثر من 61 متحدثاً وخبيراً، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 1600 جهة ومؤسسة محلية وحكومية وإقليمية وعالمية.

وتابع علي قاسم قائلاً: إن المؤتمر يشمل على مدى ثلاثة أيام تنظيم 11 جلسة علمية تركز على الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية والابتكار والتحول الرقمي والاستثمار التعديني، كما سينظم المؤتمر 8 ورش عمل متخصصة عن الدراسات البتروجرافية، إلى جانب ورشة عن هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التعدين، بالإضافة إلى معرض مصاحب يستعرض أحدث التقنيات والممارسات في مجالات التعدين، بمشاركة جهات وطنية وإقليمية ودولية رائدة. يمثل هذا الحدث علامة فارقة في رحلة الفجيرة نحو تحقيق الريادة والتميز في مختلف القطاعات، كما سيسلط المؤتمر الضوء على التجربة الرائدة لإمارة الفجيرة في القطاع التعديني، مقدماً فرصة فريدة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

وقال قاسم: «المؤتمر يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الدفع بقطاع التعدين نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني».