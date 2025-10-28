«سيدات أعمال الإمارات» يناقش الخطة الاستراتيجية 2025 – 2029

عقد مجلس سيدات أعمال الإمارات خلوة استراتيجية للعصف الذهني بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لمناقشة وصياغة الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة (2025 – 2029).

وأكدت عائشة الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، في كلمتها الافتتاحية، أن الخلوة تمثل خطوة محورية نحو بناء رؤية موحدة للمجلس تقوم على الريادة والتكامل والتجديد، وقالت: إن ما نحققه من عمل منظم وتفكير جماعي بنّاء، إنما هو تعبير عن وفائنا واعتزازنا بالرئاسة الفخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، القدوة الملهمة وصاحبة الرؤية الثاقبة في ريادة المرأة الإماراتية ودعم حضورها القيادي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتابعت علينا جميعاً أن نعمل بروح واحدة وعزيمة مشتركة، لنكون على مستوى تطلعات سموها، حفظها الله، ولنجعل من إنجازات المجلس امتداداً لمسيرتها المباركة في دعم المرأة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنارة للريادة والتميز الإنساني والمؤسسي.

وأكدت عائشة الملا لـ«البيان» أن المجلس له أولويات تتمثل في تمكين المرأة اقتصادياً، حيث سنعمل على توفير الفرص لسيدات ورائدات الأعمال من خلال توفير الموارد والتدريب اللازم، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وتحقيق أهدافها الشخصية والمهنية.

وأشارت إلى أن الخلوة ليست مجرد لقاء اعتيادي، بل هي مساحة إبداعية نفتح فيها الأفق للأفكار والمبادرات الخلاقة، لنُعيد قراءة واقعنا ونستشرف مستقبلنا برؤية واضحة تتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة واستراتيجيات دولتنا التنافسية.

واستعرضت الدكتورة أمل الهدابي، النائب الأول لرئيسة المجلس، ملامح الخطة الاستراتيجية والمبادرات المقترحة.

وأشارت إلى أهمية جلسات العصف الذهني للجان التنفيذية بالمجلس، مؤكدة أن نتائج ومخرجات الخلوة هي الركيزة الأساسية في تطوير خطط المجلس.

وتم تقسيم عضوات المجلس إلى مجموعات بحسب اللجان النوعية وشهدت اجتماعات اللجان مناقشات مهمة بهدف الوصول إلى مشاريع وبرامج تترجم إلى خطة عمل تسهم في تحقيق المبادرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية للمجلس.