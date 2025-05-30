عجمان تنظم اللقاء الأول لبرنامج خدمات الجيل القادم بشعار «صفر بيروقراطية»

نظّمت دائرة عجمان الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة وغرفة عجمان، أمس، اللقاء الأول لبرنامج «خدمات الجيل القادم في عجمان»، تحت شعار «صفر بيروقراطية 100% كفاءة».

ويأتي برنامج «خدمات الجيل القادم في عجمان»، الذي أطلقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ليمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة.

ويتضمن البرنامج مبادرتي «تصفير البيروقراطية الحكومية» لحكومة دولة الإمارات، و«التجربة الشاملة» لحكومة عجمان، ويستهدف إعادة تصميم تجربة المتعاملين بإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، وتقليص 50% من الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة.

وشهد اللقاء جلسة حوارية بعنوان «حكومة المستقبل: صفر بيروقراطية – 100% كفاءة». وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن الإنسان هو الغاية من كل ما نقوم به، وما تطبّقه اليوم حكومة عجمان عبر برنامج تصفير البيروقراطية يعكس رؤية واضحة لحكومة تضع احتياجات الناس في قلب كل قرار وإجراء.

وقالت الدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية: نحن لا نُبسّط الإجراءات فحسب، بل نُعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمتعامل، حيث نرسم في خدمات الجيل القادم، ملامح مستقبل تتحرّك فيه عجمان بخطى واثقة نحو حوكمة رقمية تضع الإنسان في المركز، وتُحقق الكفاءة الكاملة بدون بيروقراطية. واستعرضت وزارة العدل، تجربتها الرائدة في تبسيط الإجراءات، قدّمها المستشار الدكتور عبدالعزيز الرئيسي.

وقال: استطعنا عبر العمل المؤسسي أن نعيد تصميم العديد من العمليات ونحقق نتائج ملموسة، ونفخر بحصولنا على جائزة أفضل فريق حكومي في فئة تبسيط الإجراءات على مستوى الدولة.

وأكد أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن اللقاء محطة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن اقتصادية عجمان بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، تستهدف خلال 2025 تقليص 300 خطوة وإجراء ضمن خطتها لتصفير البيروقراطية.

وأشار إلى أن الجهود أثمرت عن وصول نسبة الخدمات الرقمية إلى 91%، وتقليص زمن إنجاز الخدمة من 25 دقيقة إلى أقل من 8 دقائق عند تجديد الرخصة التجارية. وأكد سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان أن تصفير البيروقراطية فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية عجمان كمركز جاذب للاستثمار.