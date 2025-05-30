دبي ضمن أبرز وجهات السياحة العالمية صيفاً

حافظت دبي على مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية عالمياً خلال صيف 2025 متفوقة على العديد من الوجهات العالمية.

وبحسب تقرير منصة السفر العالمية Booking.com، حلت دبي في المركز الرابع عالمياً، في حين تبوأت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أبرز الوجهات الصيفية الرائجة للعائلات.

وذكرالتقرير أن 85 % من الآباء يسعون لتوفير تجارب ثقافية وتفاعلية لأطفالهم، وليس فقط عطلة تقليدية وتوفر دبي هذه المعادلة عبر باقة من المعالم الترفيهية والتعليمية، مثل «متحف المستقبل»، وحديقة دبي سفاري، إضافة إلى شواطئها الآمنة ومرافقها المتطورة.

وبحسب «Booking.com» حلت دبي في المركز الرابع ضمن أهم الوجهات الصيفية الرائجة عالمياً للأسر، إلى جانب مدن مثل ميلانو وطوكيو، لما توفره من فنادق فاخرة، مطاعم بإطلالات بانورامية، وتجارب ترفيهية مميزة. وأسهم الموقع الاستراتيجي لدبي والبنية التحتية المتميزة للنقل، في منحها القدرة على الترويج لسمعتها مركزاً سياحياً عالمياً، ما جعل من الإمارة بشكل خاص والإمارات بشكل عام بوابةً للسياحة العالمية إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.