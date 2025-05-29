دبي تصدر أول شهادة ملكية عقارية مرمزة عالمياً

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الخميس، أول شهادة ملكية عقارية مرمزة على الإطلاق على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في الدائرة: «سيداتي وسادتي: دبي تُصدر أول شهادة ملكية عقارية مرمزة على الإطلاق، لم تُصدرها أي مدينة أو دولة أخرى».

وأضاف البرعي «الترميز حقيقة واقعة، ونحن نمضي قدماً، في دبي، نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».

وكانت أراضي دبي قد أعلنت الأحد الماضي عن إطلاقها أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة «بريبكو مِنت»، بدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة ومصرف الإمارات المركزي ومؤسسة دبي للمستقبل.

المشروع يتيح الاستثمار بدءاً من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى.

ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار).