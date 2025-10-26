أكد موقع «ترافل آند تور وورلد»، أن دبي تقود سوق الضيافة الفاخرة في المنطقة، بفضل تنوع المنتج السياحي والاستثمارات الضخمة في منشآتها الفندقية وخصوصاً الفنادق الفاخرة. وذكر الموقع أن قطاع الضيافة في الإمارات بشكل عام شهد طفرة ملحوظة مواصلاً مساره التصاعدي منذ بداية العام. ووفقاً لأحدث البيانات سجل القطاع زيادة بنسبة 11.9 % في إيرادات الغرفة المتاحة ومتوسط السعر اليومي في العام، الذي سبق أغسطس الماضي، حيث يبرز هذا الأداء مرونة الإمارات وجاذبيتها المتزايدة وجهة عالمية.

ومع استحواذ دبي على 55.9 % من إجمالي الغرف الفندقية في الدولة، تتعزز مكانة الإمارة وجهة سياحية من الطراز الأول، وتدفع أجندة دبي الاقتصادية D33 قطاع السياحة في المدينة للنمو المستمر، من خلال خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040، اللتين تواصلان دعم النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الحديثة.

ويتوقع أن تمتلك دبي أكثر من 165000 غرفة فندقية بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس التوسع المستمر في عروض الضيافة، ولا تجذب المدينة السياح فحسب، بل أصبحت أيضاً موقعاً رئيسياً لمستثمري الضيافة، بفضل نموها المستقر وبنيتها التحتية المتطورة. وبينما يتواصل الأداء القوي لقطاع الضيافة في دبي، تشهد أبوظبي ورأس الخيمة أيضاً نمواً قوياً، حيث شهدت أبوظبي، على وجه الخصوص، زيادة كبيرة بنسبة 24 % في إيرادات الغرفة المتاحة مع ارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 20.2 %، ويضعها هذا الأداء ضمن الوجهات الأفضل أداء في الإمارات، حيث تقدم مزيجاً من التجارب الفاخرة والثقافية للسياح الدوليين.

كما أظهرت رأس الخيمة نمواً قوياً، حيث سجلت زيادة بنسبة 10 % في كل من إيرادات الغرفة المتاحة ومتوسط السعر اليومي، وباعتبارها وجهة أكثر هدوءاً وقرباً من الطبيعة أصبحت رأس الخيمة خياراً شائعاً للسياح الباحثين عن تجارب فاخرة بديلة.

ويستمر سوق الضيافة في الإمارات بالتطور، مع تحول ملحوظ نحو أماكن الإقامة الفاخرة والراقية، ومن أصل 213,928 غرفة فندقية متاحة حالياً في جميع أنحاء الإمارات، تقع نسبة كبيرة منها ضمن فئتي الفخامة والراقية، ويتم تصنيف نحو 26 % من هذه الغرف على أنها راقية، و22 % على أنها غرف فاخرة، و21% كونها غرفاً فاخرة عالية المستوى.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يستمر الاتجاه نحو أماكن الإقامة الراقية، وبحلول نهاية 2025 سيزداد عدد الغرف الفندقية في الإمارات بنسبة 3 %، ليبلغ إجمالي 217,853 غرفة، ويشكل القطاع الفاخر 43% من المعروض القادم، ما يعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة في السياحة والسفر الفاخر.

وتواصل دبي تحطيم الأرقام القياسية فيما يتعلق بالسياحة الدولية، فمن المتوقع أن تستقبل دبي عدداً قياسياً يبلغ 22 مليون سائح بنهاية 2025، وقد تغذت هذه الطفرة في السياحة بفضل مناطق الجذب المتنوعة في المدينة، وعروضها الفاخرة، وبنيتها التحتية للضيافة ذات الشهرة العالمية.

وبين شهري يناير ويوليو 2025 ظل مطار دبي الدولي أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، حيث خدم 92.3 مليون مسافر، وتنعكس جاذبية المدينة أيضاً في الزيادة بنسبة 5.2 % في عدد الزوار الدوليين الوافدين، والتي ترجمت إلى أكثر من 25 مليون ليلة إشغال في الغرف الفندقية.

وتظل التوقعات لقطاع الضيافة في الإمارات إيجابية، مع توقع استمرار النمو في كل من المعروض من الغرف الفندقية والطلب على تجارب السياحة الراقية. ومع نضوج سوق الضيافة في الإمارات، سيشكل التوازن بين التطوير والاستثمار مستقبل القطاع.