470 خبيراً من 55 دولة في مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين

أكد المهندس علي محمد قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن التحضيرات لمؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين المقرر انعقاده خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري تحت شعار «الموارد المعدنية من أجل مجتمع مستدام» تسير وفق خطة دقيقة تضمن انعقاد مؤتمر نوعي يليق بمكانة الفجيرة ودورها المتنامي في دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد المستدام.

وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته العاشرة سيشهد نقلة نوعية في حجم المشاركة الدولية إذ يضم أكثر من 65 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم و11 جلسة رئيسية تناقش مستقبل التعدين والابتكار والاستدامة إلى جانب 8 ورش عمل متخصصة و129 مشاركة في «جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة» والتي تشكل منصة لتكريم المبادرات الرائدة في هذا القطاع الحيوي. كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من 55 دولة وأكثر من 470 خبيراً ومتخصصاً يمثلون المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الموارد الطبيعية ويستقطب الحدث أكثر من 1340 زائراً من الخارج إلى جانب 10 شركاء استراتيجيين من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة.

ولفت إلى أن الاجتماع استعرض الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية كافة وناقش جاهزية الفرق المختصة لاستقبال المشاركين من مختلف الدول وضمان انطلاقة متميزة تعكس مكانة إمارة الفجيرة الريادية في قطاع التعدين المستدام كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح والفعاليات المصاحبة وبرنامج الجلسات الحوارية والورش المتخصصة. وقال قاسم: نعمل على تنظيم نسخة استثنائية من المؤتمر تعكس التقدم الذي أحرزته الفجيرة في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزز حضورها كمركزٍ عالميٍ للابتكار والمعرفة في قطاع التعدين.