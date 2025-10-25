19 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 19 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 5375 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4034 مبايعة بقيمة 11.8 مليار درهم، و910 صفقات رهون عقارية بقيمة 4.4 مليارات درهم، كما سجلت 215 معاملة هبة بقيمة 2.7 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 345 مبايعة لأراضٍ، و3477 مبايعة لوحدات سكنية و212 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 222 رهناً لأراضٍ، و853 رهناً لوحدات سكنية، و135 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.6 مليارات درهم نتجت عن 1450 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.1 مليارات درهم نتجت عن 2584 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ859 مليون درهم، تليها منطقة قرية جميرا الدائرية بـ583 مليون درهم، وثالثاً منطقة ند الشبا الأولى بـ426 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة بـ422 مليون درهم، وخامساً منطقة «فالكون سيتي أوف ويندرز» بـ386 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض سكنية في منطقة «فالكون سيتي أوف ويندرز» بقيمة 364 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة أم الدمن بقيمة 275 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة جميرا الثانية بقيمة 71 مليون درهم.