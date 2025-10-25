«بلومبرغ»: دبي الثانية عالمياً بعد لندن في عدد الغرف الفندقية

رسّخت دبي مكانتها وجهة سياحية عالمية بفضل مقوماتها المتفردة وتنوع منتجها السياحي وتعدد خيارات الضيافة.وأكدت «بلومبرغ» أن دبي تتفوق في أعداد الغرف الفندقية بما يوفر خيارات واسعة للزوار من الفئات المختلفة، ويمنحها أفضلية تنافسية.

وأوضحت الوكالة أنه، وفقاً لبيانات حصلت عليها من محللي عقارات في مجموعة كوستار، أن دبي لديها الآن عدد من الغرف الفندقية أكثر من مدن عالمية شهيرة.

وأضافت أن دبي ازدهرت لسنوات عدة كنقطة عبور، ومع تطور البنية التحتية وتنوع خيارات الضيافة والإقامة الفندقية، عمد الزوار إلى الإقامة والبقاء في الإمارة لفترات مختلفة، بدلاً من العبور عبر المطار خلال توقف قصير، لافتةً إلى تضاعف عدد الغرف الفندقية في دبي خلال العقد الماضي.

ولفتت «بلومبرغ» إلى أنه باستثناء المدن الصينية، التي تستفيد من أعداد هائلة من السياح المحليين في ثاني أكبر دولة في عدد السكان، تتبوأ دبي حالياً المرتبة الثانية بعد لندن في عدد الغرف الفندقية على مستوى العالم.

مشيرة إلى تواصل افتتاحات الفنادق في دبي لتشمل برج سيل، المقرر أن يصبح أطول فندق في العالم عند افتتاحه بارتفاع 82 طابقاً مع 1004 غرف في مرسى دبي، وهو واحد من 56 فندقاً طور الإنشاء في المدينة منذ بداية العام.

ووفقاً للباحثين في لودجينج إيكونوميكس تمثل هذه المشاريع أكثر من 15000 غرفة تضاف إلى إجمالي الغرف الفندقية في الإمارة. وأضافت أن المطاعم تتبع مساراً مشابهاً؛ ففي عام 2024 وحده، أصدرت الإمارة 1200 ترخيص مطعم جديد.

غرفة تضيفها المشاريع الجديدة إلى الغرف الفندقية

1200

ترخيص مطعم جديد في الإمارة خلال عام واحد