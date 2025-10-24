محمد العبار: التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من نمو الاقتصاد الوطني

خلال جلسة حوارية أقيمت بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أكد محمد العبار ، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية وnoon.com ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، أن التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من النمو في الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن النجاح في أي مشروع يتحقق بالعمل الجاد، والانضباط، والابتكار المستمر الذي يخلق قيمة حقيقية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

البيان محمد العبار خلال الجلسة

وجاءت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الاقتصاديين العالميين.

وأدار الجلسة الإعلامي ورائد الأعمال كريس فيد، تحت عنوان «الرؤية، المشروع، والقيمة – تشكيل ملامح المنطقة من خلال القيادة»، حيث قدّم العبار خلالها رحلة ملهمة من بداياته البسيطة إلى قيادة مشاريع عالمية تركت أثراً في مشهد التنمية الاقتصادية والعمرانية في المنطقة.

وأوضح أن المرونة والتعلم المستمر يمثلان عنصري النجاح في بيئة عالمية سريعة التغير، مشيراً إلى أن شركة «إيجل هيلز» التي يقودها تنشط في 18 سوقاً حول العالم.

وقال العبار: «إذا نظرنا إلى اقتصادنا، نجد أن العقارات تمثل فقط 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكّل التصنيع 15%.

وما يعجبني في التصنيع أنه مجال لا يستطيع أحد منافستك فيه.

لذلك علينا النظر بجدية إلى تعزيز قطاعات التصنيع والمزيد من تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة».