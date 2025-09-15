«فاينانشال تايمز»: إعمار العقارية تستهدف فرص استحواذ في «الدول الكبرى»

تدرس شركة إعمار العقارية، شراء شركات في دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين، في إطار سعيها للتوسع دولياً مستفيدةً من عائدات انتعاش سوق العقارات المحلية. وقد دفع الأداء القوي لأسعار العقارات شركة إعمار إلى تحقيق زيادة بنسبة 25% في صافي أرباحها قبل الضرائب، لتصل إلى 18.9 مليار درهم (5.1 مليارات دولار) العام الماضي.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 34% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مما حفزها على التوسع خارج سوقها المحلي. وقال محمد العبار، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، إن القوة المالية لإعمار تحفز «مجلس الإدارة على أن يدرس بجدية الآن استراتيجية عالمية جادة».

وأضاف العبار في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز: «الهدف هو التوسع بشكل جذري. الأمر أشبه بالنمو من خلال الاستحواذ». وارتفعت إيرادات الشركة المالكة لبرج خليفة، أطول برج في العالم، على خلفية موجة صعود ثالثة لسوق العقارات منذ أن فتحت دبي أبوابها للمستثمرين الأجانب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وارتفع متوسط أسعار القدم المربعة في المدينة بنسبة 67% بين يوليو 2019 ويوليو من هذا العام، وفقاً لشركة تحليلات البيانات «ريدين».

وأضاف العبار أنه في حين أن إعمار قامت بإنشاء وتشغيل شركات تابعة خارج الإمارات في الماضي، بما في ذلك في مصر والسعودية، فإنها تدرس الآن استراتيجية قائمة على عمليات الاستحواذ، ويعود ذلك جزئياً إلى أن مستوى ديونها المنخفض يعني أنها تستطيع الاقتراض بسهولة لتمويل عمليات الاستحواذ.

وقال العبار إن خطة الاستحواذ لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة، لكنها كانت «توصيته القوية». وقال إنه يريد من إعمار أن تنظر إلى «دول كبيرة» مثل الولايات المتحدة والهند والصين وأجزاء من أوروبا، مؤكداً المرونة بشأن الطبيعة الدقيقة للعلاقات بمجرد تحديد الأهداف.

وقال: «ربما تذهب وتشتري حصة أغلبية في مطور، ثم تغير طريقة إدارته للأعمال.. أو ربما يقومون بالفعل بأعمال جيدة ونتعلم منهم».

وتتمتع إعمار بالفعل بحضور كبير في الخارج، حيث تمتلك أكثر من 175 مليون قدم مربعة من الأراضي خارج الإمارات حتى نهاية عام 2024، وذلك دون حساب مشروع «المدينة الاقتصادية» الذي تبلغ مساحته 1.1 مليار قدم مربعة في السعودية. قال العبار إن إجمالي الأراضي المملوكة حالياً لشركة إعمار والمخصصة للاستخدام المستقبلي يبلغ 1.87 مليار قدم مربعة، بما في ذلك الإمارات.

وأضاف العبار أن الهند، حيث تمتلك إعمار 122 مليون قدم مربعة من الأراضي بنهاية عام 2024، يمكن أن توفر أرضية اختبار لاستراتيجية إعمار الخارجية، وأن شركتها التابعة هناك تناقش مشروعاً مشتركاً محتملاً مع مطورين محليين، بما في ذلك مجموعة أداني. ونفى العبار التقارير التي تفيد بأن إعمار كانت تناقش بيع أعمالها في الهند إلى أداني. وقال: «نحن لا نبيع. في الواقع كنا نبحث عن شركاء محليين للقيام بمشروع مشترك محلي».