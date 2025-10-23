سوق دبي يتصدر عربياً.. ويتجاوز 6000 نقطة مجدداً

تصدر مؤشر سوق دبي المالي ربحية أسواق المال العربية ليتجاوز 6016 نقطة بنمو 0.7% في إغلاق جلسات الخميس.

واختص السوق بحصة لامست 40% بحوالي 790 مليون درهم من إجمالي السيولة التي حققتها الأسهم المحلية والتي تجاوزت ملياري درهم،حيث شهد سوق دبي أكثر من 12.1 صفقة تداول.

في المقابل حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية سيولة تجاوزت 1.2 مليار درهم من خلال ما يتجاوز 22.3 ألف صفقة رغم تقلص مؤشره 0.3% إلى مستوى 10191 نقطة.

دبي

وتصدرت أسهم الأنشطة المالية الربحية السعرية في سوق دبي المالي، بمقدمتها سهم «المال كابيتال» بنسبة نمو 14.1% ثم سهم «الاستشارات الدولية» 9.8% ثم سهم شركة «مزايا» بنسبة 9.3% فيما نما سعر سهم «شيميرا ستاندرد الإمارات» بنسبة 6%.

وأقفل سهم «سالك» على ارتفاع، بنسبة 2.8% عند 5.87 دراهم، بينما واصل سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» صعوده، حيث ارتفع بنسبة 1.8% عند 27.80 درهماً. وواصل سهم «أليك القابضة» ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، حيث زاد بنسبة 1.5% عند 1.37 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، حيث ارتفع بنسبة 1.4% عند 14.05 درهماً، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

في المقابل كان سهم «دبي للمرطبات» الأكثر تقلصاً بنسبة 9.5% تلاه سهم بنك «الإمارات للاستثمار» بنسبة 8.8% ثم سهم شركة «جي إف إتش» بنسبة 1.9% ثم سهم شركة «أرامكس» بنسبة 1.8%، بينما انخفض «طلبات» بنسبة 0.9% عند 0.975 درهم.

أبوظبي

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تصدرت أسهم اللوجيستيات والتجارة والصناعة الأسهم الرابحة، حيث ارتفع سهم «أبوظبي للموانئ» بنسبة 5.1% إلى 4.50 دراهم، فيما نما سهم «مير» بنسبة 5% عند 1.20 درهم، وسهم شركة «لولو» بنسبة 4.3% إلى 1.20 درهم، ثم سهم «إيمستيل» بنسبة 4.2% بنهاية الجلسات.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم أدنوك للغاز، مرتفعاً بنسبة 1.4% عند 3.59 دراهم، مع تداولات تجاوزت 47 مليون سهم.

مقابل ذلك تقلص سهم «دار التأمين» بنسبة 9.7% تلاه سهم شركة «رابكو» بنسبة 8.6% تلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 4.1% عند 22.10 درهماً، بينما انخفض سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 2.9%.

البورصات العربية

وعربياً أنهى مؤشر السوق البحريني بنمو 0.5% إلى مستوى 1992 نقطة، وأيضاً مؤشر السوق القطري بنمو 0.25% إلى مستوى 10877 نقطة، ثم تلاه مؤشر السوق السعودي «تاسي» بارتفاع 0.22% إلى مستوى 11600 ومؤشر السوق الكويتي أيضاً بنمو 0.13% إلى مستوى 9457 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.95% إلى مستوى 5370 نقطة.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، الجلسة، مرتفعاً بنسبة 0.22% ليغلق عند 11612 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليارات ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم شمس بنسبة 8.5% إلى سعر 17 ريالاً، تلاه سهم الخليج بنسبة 5.7% إلى سعر 28 ريالاً ثم سهم أيان بنسبة 5.5% إلى سعر 13.6 ريالاً، ثم سهم ملكية صناعات بنسبة 4.9% إلى سعر 33.8 ريالاً. وارتفع سهما معادن، وإس تي سي، بنسبة 1% عند 64.20 ريالاً، و44.96 ريالاً على التوالي.

في المقابل تراجع سهم أرامكو، بأقل من 1% عند 25.86 ريالاً، وأغلق سهم جمجوم فارما منخفضاً 4% عند 152.80 ريال.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.738 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 37687 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 46292 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 17028 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4297 نقطة.

الأردن

ختمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من شراء في أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.86% إلى 3301.64 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 14.7 مليون دينار (20.7 مليون دولار).

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 2.36% وسهم مناجم الفوسفات 0.58% وسهم البنك العربي 0.61%، وتراجع سهم مصفاة البترول 1.06%.