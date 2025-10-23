5.7% نمواً بالرخص التجارية السارية المسجلة باقتصادية رأس الخيمة خلال الربع الثالث

أظهرت التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة استمرار الزخم الإيجابي في أداء سوق الأعمال بالإمارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة ببيئة استثمارية جاذبة وسياسات حكومية محفزة للنمو.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، سجل النشاط التجاري في الإمارة أداءً تصاعدياً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية السارية بنهاية الفترة نحو 21.575 رخصة، مقارنة بـ 20.408 رخص خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5.7%، ما يؤكد استمرار الثقة في المناخ الاستثماري المحلي، وتنامي الإقبال على تأسيس الأعمال الجديدة وتوسيع الأنشطة القائمة.

وأكدت أمينة قحطان الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن النتائج الإيجابية المسجلة خلال الربع الثالث تعكس نضج بيئة الأعمال في الإمارة وتوازنها بين المشاريع الجديدة والمستقرة، مؤكدة أن تنوع أعمار الرخص التجارية يمثل مؤشراً حيوياً على استدامة النشاط الاقتصادي واستمرارية تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس مرونة بيئة الأعمال في رأس الخيمة واستمرار توسع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، بفضل ما توفره الحكومة من خدمات رقمية متقدمة وبنية تحتية داعمة تسهل ممارسة الأعمال وتدعم تنافسية الإمارة على مستوى المنطقة.

وأضافت: كشف تحليل التقرير عن هيكل أعمار الرخص النشطة، أن الرخص الحديثة (ثلاث سنوات فأقل) شكلت 24.6% من إجمالي الرخص السارية، مسجلة نمواً بنسبة 17.5%، ما يعكس ارتفاع وتيرة تأسيس المشاريع الجديدة في الإمارة، كما شهدت الرخص التي تتراوح أعمارها بين ثلاث وخمس سنوات نمواً بنسبة 20.6%، بينما حافظت الرخص التي تجاوز عمرها عشر سنوات على استقرارها، ممثلة نحو 53.5% من الإجمالي، الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين واستمرارية النشاط التجاري طويل الأمد.

وأكدت قحطان، أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس توازناً صحياً في دورة النشاط الاقتصادي، يجمع بين استقطاب المشاريع الجديدة واستدامة المؤسسات القائمة، بما يعزز من مكانة رأس الخيمة وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال في دولة الإمارات والمنطقة.