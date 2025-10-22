الإمارات.. بصمة بارزة في صفقات الـ3.5 تريليونات دولار

تسهم الصناديق السيادية بمشاركة الإمارات في إنعاش سوق صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية، التي تخطت قيمتها 3.5 تريليونات دولار منذ بداية العام، مدفوعة بسلسلة من الصفقات الكبرى التي شاركت فيها صناديق من الشرق الأوسط وآسيا.

كما تعمل الصناديق السيادية على توسيع فرقها الاستثمارية الداخلية بهدف تنفيذ مزيد من الاستثمارات المباشرة، ما يتيح لها تحقيق أرباح من دون دفع رسوم لبنوك وول ستريت. كما تعد من أبرز الداعمين لصناديق الملكية الخاصة، وقد نجحت في الحصول على امتيازات تسمح لها بالمشاركة المباشرة في الصفقات إلى جانب تلك الصناديق، مقابل التمويل الذي توفره.

وبحسب بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، ارتفع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 34% هذا العام ليصل إلى 3.5 تريليونات دولار، ما يضع عام 2025 على المسار ليكون الأفضل منذ 2021، مع تسجيل أكثر من 1.3 تريليون دولار من الصفقات في الربع الثالث وحده، مدفوعة بعدد من الصفقات الضخمة.

فقد أعلنت شركتا «بلاكستون» و«تي بي جي» الثلاثاء عن اتفاق للاستحواذ على شركة الأجهزة الطبية «هولوجيك» مقابل ما يصل إلى 18.3 مليار دولار شاملة الديون، بمشاركة «جهاز أبوظبي للاستثمار» وصندوق «جي آي سي» السيادي السنغافوري كمستثمرين أقلية.

وفي الأسبوع الماضي، تعاونت «بلاك روك» مع شركة الذكاء الاصطناعي «إم جي إكس» التابعة لـ«مبادلة للاستثمار»، في صفقة بقيمة 40 مليار دولار للاستحواذ على «ألايند داتا سنترز». وقبلها بأسبوع، دخلت مجموعة «كارلايل» في شراكة مع «جهاز قطر للاستثمار» لشراء وحدة الطلاءات التابعة لشركة «باسف» في صفقة قدرت قيمة الوحدة بـ7.7 مليارات يورو (8.9 مليارات دولار).

شهد قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص نشاطاً متزايداً لهذه الصناديق، إذ دعم «جهاز أبوظبي للاستثمار» في أغسطس الماضي، صفقة استحواذ شركة «ثوما برافو» على مزود برمجيات الموارد البشرية «دايفورس» بقيمة تقارب 12 مليار دولار.

واستثمرت شركة «إم جي إكس»، في شركة «أوبن إيه آي» وفق تقييم بلغ 500 مليار دولار، كما دعمت مشروع الذكاء الاصطناعي «xAI» الذي أسسه إيلون ماسك، وتخطط للمساهمة في مشروع «ستارغيت» الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، ضخ كل من «جي آي سي» السنغافوري و«جهاز قطر للاستثمار» أموالاً في شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة «أنثروبيك».

وفي سبتمبر الماضي، وافق «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، على شراء شركة ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» وتحويلها إلى شركة خاصة، في صفقة استحواذ بالرافعة المالية بلغت قيمتها 55 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في التاريخ.

استمرار موجة الصفقات

يتوقع كبار المصرفيين في بنوك الاستثمار استمرار موجة الاستحواذات في الفترة المقبلة، إذ رجح «غولدمان ساكس» تسارع نشاط الصفقات بنهاية العام، مع احتمال أن يشهد عام 2026 رقماً قياسياً جديداً في سوق الاندماج والاستحواذ.

وتواصل الصناديق السيادية البحث عن فرص جديدة، إذ تدرس ذراع إدارة الأصول التابعة لـ«مبادلة» الاستحواذ على شركة الإعلانات الخارجية «كلير تشانل أوتدوور هولدنغز»، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 930 مليون دولار، وفقاً لما أوردته «بلومبيرغ نيوز» الأسبوع الماضي.

كما تتوسع استثمارات تلك الصناديق خارج نطاق الاستحواذات المباشرة، إذ شارك «جهاز قطر للاستثمار» في جولة تمويل بأكثر من ملياري دولار لصالح الشركة الجديدة التي أسسها وكيل هوليوود الشهير آري إيمانويل، إلى جانب مستثمرين آخرين مثل «أبولو غلوبال مانجمنت» و«آريس مانجمنت».