فيون تدرس شراكات محتملة مع ستارلينك.. وإدراجاً مزدوجاً في الإمارات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فيون للاتصالات الأربعاء إنها تجري محادثات مع ستارلينك بخصوص شراكات محتملة في جميع الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

وأضاف كان ترزي أوغلو أن فيون قد تدرس الإدراج المزدوج لكل من المجموعة ووحداتها في الإمارات في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بحسب رويترز.

وفي أكتوبر الماضي، قالت مجموعة "فيون" للاتصالات، المالكة لشركة الهاتف المحمول في أوكرانيا "كييف ستار"، إنها تخطط لنقل مقرها من هولندا إلى الإمارات في محاولة لإبراز نشاطها للمستثمرين الخليجيين.

وبعد شطبها من بورصة أمستردام، ستكمل مجموعة "فيون" انتقالها من هولندا إلى دبي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025، وكانت المجموعة انتقلت إلى هولندا في عام 2010.