طيران الإمارات تشغّل 11500 رحلة لـ «A380» في 2025

مسار دبي – لندن هيثرو الأكثر ازدحاماً برحلات الطائرة العملاقة

تواصل طيران الإمارات تعزيز هيمنتها على أسطول طائرات إيرباص A380 في 2025، مع امتلاكها 116 طائرة من هذا الطراز العملاق، تعمل على ربط دبي بعشرات الوجهات حول العالم.

وكشفت بيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في التحليلات الجوية، أن طيران الإمارات ستشغل بنهاية العام الجاري نحو 11509 رحلات بطائرة A380، موزعة على 10 مسارات جوية من دبي، لتصل بأحدث طائراتها العملاقة إلى أبرز الوجهات العالمية، معززة مكانتها بوصفها أكبر مشغل لهذا الطراز في العالم.

وبحسب البيانات يظل مسار دبي - لندن هيثرو الأكثر ازدحاماً بطائرات الـ A380، حيث تشغل الناقلة 48 رحلة أسبوعياً، ليصل إجمالي الرحلات السنوي إلى 2190 رحلة إلى الوجهة، وهو ما يوفر أكثر من 1.08 مليون مقعد، مع منافسة على المسار نفسه مع كل من الخطوط البريطانية وفيرجن أتلانتيك، إلى جانب رويال بروناي التي تستخدم دبي محطة توقف.

وتشير الأرقام إلى أن مطار دبي احتفظ بموقعه ثاني أكثر وجهات لندن ازدحاماً بعد نيويورك، مع تسجيل أكثر من 2856000 مسافر العام الماضي، مقارنة بـ 3328000 مسافر إلى نيويورك.

وبحسب البيانات يعتبر خط طيران الإمارات بين دبي وبانكوك ثاني أكثر الخطوط ازدحاماً لـ A380، مع 1413 رحلة سنوياً في كل اتجاه، أي ما يعادل ثلاث إلى أربع رحلات يومياً، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة السفر بين الخليج وجنوب شرق آسيا.

في المقابل تأتي القاهرة كثالث أكثر الخطوط ازدحاماً برحلات طائرات الـ A380، مع 1095 رحلة سنوياً لكل اتجاه، أي بمعدل ثلاث رحلات يومياً، وتشكل هذه الرحلة أقصر المسارات التي تعتمد هذا الطراز، لكنها تحافظ على أهميتها الاستراتيجية كونها تربط مركزين حضريين مهمين في المنطقة العربية.

وتواصل طيران الإمارات تشغيل ثلاث رحلات يومياً لكل من باريس، ومانشستر، وسيدني، حيث يشهد كل مسار 1095 رحلة سنوياً، ما يعكس استراتيجية واضحة لربط أوروبا وآسيا وأستراليا بمركز دبي، مع الحفاظ على التواتر العالي الذي يلبي احتياجات المسافرين في كل الفئات، ويضمن تجربة متميزة على متن الـA380.

وإلى السعودية تشغل الإمارات 1066 رحلة سنوياً إلى جدة، وتمتد خدماتها في المملكة لتشمل الرياض، والمدينة، والدمام.

وتواصل طيران الإمارات تعزيز وجودها في المملكة المتحدة، عبر لندن جاتويك ثالث أهم وجهات الـ A380، حيث تشغل 933 رحلة سنوياً لكل اتجاه، مع خطة لإطلاق الرحلة الرابعة يومياً في 2026، ليصل مجموع الرحلات اليومية إلى 12 رحلة بين المطارات الثلاثة، ويبلغ إجمالي الرحلات الأسبوعية 140 رحلة تغطي ثماني وجهات رئيسية، ما يعكس تركيز الإمارات على السوق البريطانية بكل أبعادها التجارية والسياحية.

أما في آسيا وأوروبا فتظل سنغافورة وأمستردام ضمن أبرز وجهات الإمارات بطائرات الـA380، مع تشغيل 797 رحلة سنوياً إلى شانغي و730 رحلة إلى أمستردام، ما يبرز أهمية هذين المطارين مراكز جوية عالمية.

ورغم توقف إنتاج الطائرة في 2021 يظل أسطول الإمارات الأكبر عالمياً مقارنة بمشغلي الطراز الآخرين مثل سنغافورة (12) وبريطانيا (12) وكوانتاس (10)، ما يعكس ثقة الناقلة في استمرار الطلب على رحلات الفخامة والرفاهية.

تعكس أرقام الرحلات السنوية والأرقام الدقيقة لكل مسار استراتيجية الإمارات في توظيف الـA380 لتعظيم الإيرادات من خلال زيادة عدد المقاعد على خطوط رئيسية مربحة، والحفاظ على التواتر اليومي المرتفع، مع تقديم تجربة سفر فاخرة تزيد من الطلب على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ما يجعل الـA380 رمزاً للتميز الاقتصادي والتشغيلي، ويمثل دبي بوصفها نموذجاً عالمياً للطيران والرفاهية، حيث تتحول الأرقام إلى قصص نجاح على الأرض وفي السماء معاً.