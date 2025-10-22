«ستاروود كابيتال» تحصل على موافقة لافتتاح مكتب بمركز دبي العالمي

حصلت مجموعة «ستاروود كابيتال» على موافقة مركز دبي المالي العالمي للعمل من المركز، لتكون أحدث مديري الأصول البديلة الذين يعززون وجودهم في المنطقة.

ووفقاً لوثيقة، اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز، تم ترخيص شركة «ستاروود كابيتال» في 17 أكتوبر. وقال شخص مطلع على الخطة إن الشركة بصدد توظيف كوادر في المنطقة وقد تدرس نشر رؤوس الأموال هناك.

ولدى ستاروود أكثر من 120 مليار دولار تحت الإدارة، و7000 موظف، و18 مكتباً حول العالم، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وخارج الولايات المتحدة يوجد لدى الشركة حالياً مكاتب في أمستردام، وهونغ كونغ، ولندن، ولوكسمبورغ، وسيول، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو، ولم يكن لديها أي وجود في منطقة الخليج.

وقامت ستاروود، التي أسسها الملياردير باري ستيرنليخت، الرئيس التنفيذي عام 1991، مؤخراً بتعزيز استثماراتها في مراكز البيانات، وجمعت هذا العام 2.8 مليار دولار لصناديق ديون العقارات الخاصة بها في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.