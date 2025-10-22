صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد دبي إلى 3.4 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي من 3.3% إلى 3.4% خلال العام 2025، في إشارة إلى الثقة المتزايدة بقدرة الإمارة على تحقيق نمو مستدام وتجاوز التحديات العالمية.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي نظمه أمس مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع الصندوق، تحت عنوان «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي: تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: إن التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد دبي خلال العام الجاري تأتي مدفوعة بالأداء الجيد لقطاعات الخدمات والسياحة والعقارات والإنشاءات والخدمات المالية.

وأشار أزعور إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبناها دبي، إلى جانب بيئة الأعمال التنافسية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، عززت قدرة الإمارة على الحفاظ على وتيرة نمو قوية رغم التحديات العالمية.

وأضاف أن تنوّع الاقتصاد وتوسع القطاعات غير النفطية يمثّلان عاملين رئيسيين في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل، مؤكداً أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتمويل والتجارة والخدمات.

توقعات

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق إمارة أبوظبي نمواً اقتصادياً بنحو 6%، كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.

كما توقع الصندوق، أن يصل نمو اقتصاد دولة الإمارات في عام 2026 إلى 5% وهي ذات التوقعات الصادرة في أبريل.

وأوضح أزعور أن الأداء الاقتصادي القوي في الإمارات شمل كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعات الخدمات والسياحة والعقارات والخدمات المالية.

وأضاف أن التراجع التدريجي في تخفيضات «أوبك بلس» خلال السنوات الماضية أفاد بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للطاقة، ولا سيما الإمارات والسعودية، ما ساهم في زيادة إنتاج النفط.

آفاق عالمية

وارتفعت توقعات النمو العالمي في أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بعدد أبريل 2025 من التقرير إلى 3.2% في عام 2025 و3.1 % في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5 % في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلاً من 4 % في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 3.5 % خلال العام الجاري و3.8 % في 2026، من 2.6 % خلال العام الماضي 2024.