صندوق النقد الدولي يؤكد توقعات نمو اقتصاد الإمارات 4.8% خلال 2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8 % خلال العام الحالي وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.

كما توقع الصندوق، أن يصل نمو اقتصاد دولة الإمارات في عام 2026 إلى 5 % وهي ذات التوقعات الصادرة في أبريل.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي أن النمو في الإمارات سيسجل هذا العام 4.8 % وهو أعلى معدل منتظر بين الدول العربية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 3.5 % خلال العام الجاري و3.8 % في 2026، من 2.6 % خلال العام الماضي 2024.

ومقارنة بتوقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي، فقد رفع الصندوق توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى ففي أبريل كانت توقعاته 3 بالمئة للنمو في 2025 و3.5 في 2026.

وارتفعت توقعات النمو العالمي في أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بعدد إبريل 2025 من التقرير إلى 3.2 % في عام 2025 و3.1 % في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5 % في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلا من 4 % في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأوضح جهاد أزعور أن الأداء الاقتصادي القوي في الإمارات شمل كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، مدفوعاً بالأداء الجيد في قطاعات الخدمات والسياحة والعقارات والخدمات المالية.

وأضاف أن التراجع التدريجي في تخفيضات "أوبك بلس" خلال السنوات الماضية أفاد بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للطاقة، ولا سيما الإمارات والسعودية ، ما ساهم في زيادة إنتاج النفط.

وأشار إلى أن المحرك الرئيسي للنمو في الإمارات يأتي من الأداء الاقتصادي القوي لأبوظبي ودبي متوقعاً نمواً اقتصاديا لإمارة ابوظبي 6% وإمارة دبي 3.4% هذا العام.