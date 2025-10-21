انتعاش استثمارات الضيافة في الإمارات مع تصاعد الأداء

213.9 ألفاً إجمالي الغرف الفندقية في الدولة
وتشير بيانات التقرير إلى أن الإيرادات لكل غرفة متاحة ومتوسط السعر اليومي للغرفة في الإمارات ارتفعت بنسبة 11.9% على أساس سنوي خلال 12 شهراً حتى أغسطس 2025.
وبحسب البيانات، تصدرت أبوظبي النمو، حيث سجلت الإيرادات لكل غرفة ارتفاعاً بنسبة 24%، بينما زاد متوسط السعر اليومي بنسبة 20.2% وجاءت دبي في المرتبة الثانية بمعدل نمو 10.1% في الإيرادات، تليها رأس الخيمة بنسبة نمو 10% وبلغ متوسط الإشغال في الدولة 78.5%، بزيادة 4% مقارنة بالعام الماضي.
وتشمل الأسواق الرئيسية الأخرى أبوظبي 37016 غرفة، والشارقة 14478 غرفة ورأس الخيمة 11902غرفة.
وأضاف: «إن سوق صفقات الفنادق في الإمارات يدخل مرحلة جديدة من النضج في 2025، خصوصاً في دبي، حيث يتحول تركيز المستثمرين من التوسع المعتمد على التطوير إلى الاستحواذات وإعادة تموضع الأصول وهو ما يعكس مشهد استثماري أكثر تطوراً، ناتج عن سنوات من النمو السريع وتزايد رأس المال المؤسسي».
وقال أسامة القديري، شريك ورئيس قسم الضيافة والسياحة والاستشارات الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بالإضافة إلى دبي تبرز أبوظبي ورأس الخيمة كوجهات استثمارية توفر العديد من الفرص في المشاريع الترفيهية والسياحية».
وأشار التقرير إلى دور الجاذبية العالمية لدبي في الحفاظ على الأداء القوي.
ففي 2024، احتلت دبي المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد الزوار بـ18.2 مليون زائر، وحافظت على مكانتها كأكثر الوجهات الشعبية عالمياً على TripAdvisor لثلاث سنوات متتالية، كما سجل مطار دبي الدولي رقماً قياسياً باستقبال 92.3 مليون مسافر، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز رئيسي للترانزيت.
ويجذب سوق الضيافة الإماراتي الناضج مجموعة أوسع من المستثمرين – من مكاتب عائلية إقليمية إلى مستثمرين دوليين – الساعين لتحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال تحسين العمليات، والشراكات مع العلامات التجارية.
كما أن صعود المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية والمفاهيم المعتمدة على نمط الحياة يزيد من تنويع المشهد الاستثماري».