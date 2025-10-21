انتعاش استثمارات الضيافة في الإمارات مع تصاعد الأداء

213.9 ألفاً إجمالي الغرف الفندقية في الدولة

يشهد قطاع الضيافة في الإمارات نشاطاً استثمارياً متزايداً، مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في مؤشرات الأداء الرئيسية مثل مؤشر الإيرادات لكل غرفة متاحة ومتوسط السعر اليومي، ونسبة الإشغال، ما يعكس نضج السوق وارتفاع حركة الصفقات الفندقية، بحسب تقرير «نايت فرانك».

وتشير بيانات التقرير إلى أن الإيرادات لكل غرفة متاحة ومتوسط السعر اليومي للغرفة في الإمارات ارتفعت بنسبة 11.9% على أساس سنوي خلال 12 شهراً حتى أغسطس 2025.

وبحسب البيانات، تصدرت أبوظبي النمو، حيث سجلت الإيرادات لكل غرفة ارتفاعاً بنسبة 24%، بينما زاد متوسط السعر اليومي بنسبة 20.2% وجاءت دبي في المرتبة الثانية بمعدل نمو 10.1% في الإيرادات، تليها رأس الخيمة بنسبة نمو 10% وبلغ متوسط الإشغال في الدولة 78.5%، بزيادة 4% مقارنة بالعام الماضي.

ومن حيث المعروض الفندقي، تمتلك الإمارات حالياً 213928 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الغرف إلى 217853 غرفة بحلول نهاية 2025، و235674 غرفة في 1184 فندقاً بحلول عام 2030 ويتركز التطوير المستقبلي بشكل رئيسي في فئة الفنادق الفاخرة والراقية، حيث يمثل 43% من المشاريع المستقبلية الفاخرة، في حين يمثل المعروض الحالي من الغرف 26% من الفئة الراقية، و22% فئة فاخرة، و21% فئة «أعلى الراقية».

وتظل دبي السوق الفندقي الرئيسية في الإمارات، مدعومة باستراتيجيات نمو طويلة المدى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» وخطة دبي الحضرية 2040 وتحتضن الإمارة 165339 غرفة فندقية حالية ومخططاً لها.

وتشمل الأسواق الرئيسية الأخرى أبوظبي 37016 غرفة، والشارقة 14478 غرفة ورأس الخيمة 11902غرفة.

وقال فيصل دراني، شريك ورئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قطاع الضيافة في الإمارات يواصل التقدم بقوة، مع وصول عدد قياسي من السياح لا سيما إلى مدينة دبي، الأمر الذي يعكس صعود الإمارة السريع لتصبح واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم.

وأضاف: «إن سوق صفقات الفنادق في الإمارات يدخل مرحلة جديدة من النضج في 2025، خصوصاً في دبي، حيث يتحول تركيز المستثمرين من التوسع المعتمد على التطوير إلى الاستحواذات وإعادة تموضع الأصول وهو ما يعكس مشهد استثماري أكثر تطوراً، ناتج عن سنوات من النمو السريع وتزايد رأس المال المؤسسي».

وقال أسامة القديري، شريك ورئيس قسم الضيافة والسياحة والاستشارات الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بالإضافة إلى دبي تبرز أبوظبي ورأس الخيمة كوجهات استثمارية توفر العديد من الفرص في المشاريع الترفيهية والسياحية».

وأشار التقرير إلى دور الجاذبية العالمية لدبي في الحفاظ على الأداء القوي.

ففي 2024، احتلت دبي المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد الزوار بـ18.2 مليون زائر، وحافظت على مكانتها كأكثر الوجهات الشعبية عالمياً على TripAdvisor لثلاث سنوات متتالية، كما سجل مطار دبي الدولي رقماً قياسياً باستقبال 92.3 مليون مسافر، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز رئيسي للترانزيت.

وقال جيمس ورين، شريك قسم الأسواق الرأسمالية للضيافة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تستمر دبي في هيمنتها على نشاط الصفقات الإقليمية، مدعومة بجاذبيتها السياحية العالمية وبنيتها التحتية الفندقية الراسخة.

ويجذب سوق الضيافة الإماراتي الناضج مجموعة أوسع من المستثمرين – من مكاتب عائلية إقليمية إلى مستثمرين دوليين – الساعين لتحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال تحسين العمليات، والشراكات مع العلامات التجارية.

كما أن صعود المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية والمفاهيم المعتمدة على نمط الحياة يزيد من تنويع المشهد الاستثماري».