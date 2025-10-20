20 % نمو سوق المجوهرات الفاخرة في الإمارات حتى 2029

712 مليون يورو الصادرات الإيطالية من المجوهرات إلى الإمارات في 6 أشهر
3.1 مليارات يورو مبيعات المجوهرات في الدولة 2024
600 شركة إيطالية تعمل في قطاعات متعددة داخل الإمارات
هذه البيانات والأرقام كشف عنها فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، مؤكداً أن قيمة سوق المجوهرات الفاخرة في الإمارات مرشحة للنمو بأكثر من 20 % حتى عام 2029، وفقاً لأحدث تقارير السوق، مؤكداً أن دبي يتسابق الجميع للاستثمار فيها.
بيئة للأعمال
فهناك عوامل رئيسية تجعل دبي بيئة مثالية لمنتجاتنا، ولهذا طورت شركاتنا استراتيجيات متعددة القنوات تشمل المعارض، الإعلانات، المبيعات الخاصة، التجارة الإلكترونية، والشراكات في قطاع التجزئة، ما يتيح لنا الوصول إلى قاعدة عملاء تتوسع باستمرار وتطور سلوكها بما يتماشى مع هذه المقاربة الشاملة».
وعن حجم سوق المجوهرات الإماراتي قال سولداني: «إنه مثير للإعجاب؛ فأحدث تقاريرنا السوقية تُظهر أن مبيعات المجوهرات في الإمارات بلغ 3.1 مليارات يورو العام الماضي، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 3.8 % عام 2029، وهذا سيخلق فرصاً جديدة، ولكن إذا فكرت أننا ننمو بنسبة 17 % فقط في المجوهرات الفاخرة سنة بعد سنة في عام 2025، فهذا يعني أن شركاتنا تنمو أسرع 4 مرات من نمو السوق، أعتقد أن هذا هو السبب في أنها لا تركز على الإنتاج الضخم، بل تركز على الجودة والمنتجات الخاصة.
لا أحد اليوم يلبس المجوهرات فقط لامتلاك قطعة من الذهب كاستثمار، بل يبحثون عن قصة وهوية وتصاميم مبتكرة مثل المرجان الوردي أو الأساور الملونة أو قلادات الألماس البسيطة والأنيقة».
ملاذ آمن
ردود فعل العملاء في دبي، وهم قاعدة شابة ورقمية، تمثل اختباراً حقيقياً لأي علامة تجارية».