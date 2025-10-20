20 % نمو سوق المجوهرات الفاخرة في الإمارات حتى 2029

712 مليون يورو الصادرات الإيطالية من المجوهرات إلى الإمارات في 6 أشهر

3.1 مليارات يورو مبيعات المجوهرات في الدولة 2024

600 شركة إيطالية تعمل في قطاعات متعددة داخل الإمارات

دبي «سوق آمن» أكثر من الذهب، حيث تنتعش التجارة بفضل الثقة في بيئة الأعمال وخلال الأشهر الستة الأولى من 2025 بلغت قيمة الصادرات الإيطالية من المجوهرات إلى الإمارات 712 مليون يورو، بزيادة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه البيانات والأرقام كشف عنها فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، مؤكداً أن قيمة سوق المجوهرات الفاخرة في الإمارات مرشحة للنمو بأكثر من 20 % حتى عام 2029، وفقاً لأحدث تقارير السوق، مؤكداً أن دبي يتسابق الجميع للاستثمار فيها.

بيئة للأعمال

وقال فاليريو سولداني، في مقابلة مع «البيان»: «لدينا نحو 600 شركة إيطالية في قطاعات متعددة داخل الإمارات، معظمها في دبي وأبوظبي.

فهناك عوامل رئيسية تجعل دبي بيئة مثالية لمنتجاتنا، ولهذا طورت شركاتنا استراتيجيات متعددة القنوات تشمل المعارض، الإعلانات، المبيعات الخاصة، التجارة الإلكترونية، والشراكات في قطاع التجزئة، ما يتيح لنا الوصول إلى قاعدة عملاء تتوسع باستمرار وتطور سلوكها بما يتماشى مع هذه المقاربة الشاملة».

وعن حجم سوق المجوهرات الإماراتي قال سولداني: «إنه مثير للإعجاب؛ فأحدث تقاريرنا السوقية تُظهر أن مبيعات المجوهرات في الإمارات بلغ 3.1 مليارات يورو العام الماضي، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 3.8 % عام 2029، وهذا سيخلق فرصاً جديدة، ولكن إذا فكرت أننا ننمو بنسبة 17 % فقط في المجوهرات الفاخرة سنة بعد سنة في عام 2025، فهذا يعني أن شركاتنا تنمو أسرع 4 مرات من نمو السوق، أعتقد أن هذا هو السبب في أنها لا تركز على الإنتاج الضخم، بل تركز على الجودة والمنتجات الخاصة.

لا أحد اليوم يلبس المجوهرات فقط لامتلاك قطعة من الذهب كاستثمار، بل يبحثون عن قصة وهوية وتصاميم مبتكرة مثل المرجان الوردي أو الأساور الملونة أو قلادات الألماس البسيطة والأنيقة».

ملاذ آمن

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذاً آمناً، يرى سولداني أن الملاذ الحقيقي هو بلدان مثل الإمارات وأسواق مثل دبي، حيث تنمو التجارة بفضل الثقة في بيئة الأعمال ووضوح التشريعات معتبراً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة تمنح الشركات الأوروبية والإيطالية تطلق فرصاً قوية للشركات الإيطالية لتوسيع أعمالها نحو أسواق أخرى انطلاقاً من الإمارات.

«الأناقة ليست أن تلفت الانتباه، بل أن تُذكر».. حكمة قالها الإيطالي جورجيو أرماني، أحد أيقونات الموضة في العالم الذي ترجل عن عالمنا الشهر الماضي، ويعلق سولداني على ذلك بقوله: «أعتقد أن هذا القول يلخص كل ما يتعلق بقيمة الأسلوب الإيطالي».

وأضاف سولداني: «سوق المجوهرات في دبي قوي جداً؛ الجميع يريد أن يكون فيه، لكنه يتطلب استعداداً وجهداً كبيرين، لأن المنافسة عالمية.

ردود فعل العملاء في دبي، وهم قاعدة شابة ورقمية، تمثل اختباراً حقيقياً لأي علامة تجارية».