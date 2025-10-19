الإمارات رائدة في قطاع التنقل النظيف وذاتي القيادة

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن دولة الإمارات سباقة في موضوعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مشيراً في هذا الصدد إلى ريادة إماراتية في قطاع التنقل النظيف وذاتي القيادة.

وقال سيف المدفع، في تصريحات لـ«البيان»، إن الإمارات تتمتع ببنية تحتية ممتازة ومؤهلة لانتشار أكبر للسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، كما أن الدولة تتمتع بنظرة استشرافية واعدة للمستقبل في ما يتعلق بقطاع التنقل بشكل عام، الذي يشهد تغيرات متسارعة للغاية.

وأكد أن السيارات الكهربائية على سبيل المثال في ازدياد مستمر، وهذا يدل على الاهتمام الكبير للدولة في ما يتعلق بالتنقل النظيف، وكذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى العديد من التنقيات الحديثة والجديدة في قطاع التنقل وهي في متناول اليد.

وقال: كنا نفكر في السابق في إقامة المعارض للسيارات التقليدية ولكن اليوم أردنا أن نعود بحلة جديدة بما يواكب مع التغيرات المتسارعة في عالم التنقل من معرض «تنقل المستقبل» الذي اختتم فعالياته على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وقدم عدد من الخبراء الدوليين خلال المعرض رؤى استراتيجية معمقة لاستشراف آفاق النمو الاقتصادي والتطوير في القطاع، حيث تناولت جلسات النقاش تجارب كبار مشغلي نقاط الشحن على مستوى العالم، وقدم المتحدثون خارطة طريق عملية لتوسيع نطاق التنقل الإلكتروني. وسلط المتحدثون الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها القطاع، وناقشوا تمويل النظام البيئي للمركبات الكهربائية، وأكدوا أن البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة في الإمارات تجعل منها أرضاً خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، داعين إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة المشاريع الطموحة في هذا المجال.

وتطرقت الحوارات بين المشاركين إلى دور الشركات المصنعة والمبتكرين، حيث شهدت حلقة النقاش حول «مستقبل التنقل في الإمارات» مشاركة فاعلة من قادة الصناعة مثل آدم ريدجواي، الرئيس التنفيذي لشركة «ون موتو»، الذي ناقش كيف يسهم صانعو السيارات في تشكيل ملامح السوق وتلبية الطلب المتزايد على المركبات عديمة الانبعاثات.

وقدمت باربرا ليبار، ممثلة شركة «مانتا للطائرات» في الشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة رئيسة حول «ثورة التنقل الجوي المتقدم»، وسلطت الضوء على الدور الذي ستلعبه المركبات الجوية الكهربائية في مستقبل النقل، وكيف تستعد المدن للانتقال «من الطرق إلى السماء»، ما فتح آفاقاً جديدة كلياً لمفهوم التنقل الحضري.

وتناولت جلسة متخصصة سبل تمهيد الطريق نحو «اقتصاد دائري» في صناعة المركبات الكهربائية، وناقش المتحدثون موضوع «تصنيع وإعادة تدوير البطاريات» ومن الخبراء في هذا المجال تحدث رزول راي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيركل كلين إنرجي تكنولوجيز»، الذي أكد أن إعادة التدوير تقلل من الأثر البيئي وتخلق قيمة اقتصادية جديدة وتعزز من أمن سلاسل التوريد.