«دبي الرقمية» تطلق باقة استثنائية من المبادرات

قدمت «دبي الرقمية» باقة استثنائية من المبادرات والمشروعات التي تمثل في مجملها نقلة نوعية، ومحطة متقدمة نحو تعزيز ريادة دبي في مجال التكنولوجيا، ومنسجمة مع رؤية الإمارة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات والمعرفة خلال مشاركتها في معرض دبي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة «جيتكس» في دورته الحالية رقم 45. «البيان» تلقي الضوء على تفاصيل بعض المشروعات الجديدة.

سوق البيانات

وأوضح ثاني عبدالله، تنفيذي تخطيط البيانات والإحصاء في دبي الرقمية، أن المنصة الجديدة «سوق البيانات» تمثل نموذجاً مبتكراً يجمع بين مزودي البيانات ومستخدميها في مكان واحد، لتشكّل سوقاً متكاملاً وموثوقاً به وآمناً يضم الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والباحثين.

ورواد الأعمال، لعرض ونشر بياناتهم الرسمية في بيئة رقمية آمنة، فمن خلال «سوق البيانات» يمكن لجميع الجهات والمؤسسات عرض منتجاتها البيانية، مثل واجهات برمجة التطبيقات، ولوحات البيانات التفاعلية وخدمات الـAPI، ضمن منصة موحدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي.

وأشار عبدالله إلى أن المنصة لا تقتصر على هذه الخدمات فحسب، بل تغطي مجموعة واسعة من المجالات مثل الأسعار، والاقتصاد، والتجارة، والمجتمع الرقمي، والحسابات القومية، والتوظيف، والسكان، وجودة الحياة.

مبيناً أن الهدف من «سوق البيانات» هو تمكين الأفراد ورواد الأعمال والباحثين والشركات من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري، يمكن استخدامها لتطوير حلول رقمية مبتكرة.

محرك الذكاء الاصطناعي

أما شمسة محمد، محلل إحصائي في هيئة دبي الرقمية، فقالت: إن الهيئة تعرض خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2025 مشروعاً جديداً ومبتكراً يحمل اسم «محرك الذكاء الاصطناعي لاستطلاعات الرأي والعينات».

وهو نظام ذكي مخصص لإدارة الاستبيانات واستطلاعات الرأي بطريقة مؤتمتة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمتعدد الوكلاء (AI Agents)، ويعتمد المشروع على عدة وكلاء ذكاء اصطناعي يتفاعلون ويتناقشون فيما بينهم لتصميم وتنفيذ الاستبيان المطلوب، بدءاً من الفكرة ووصولاً إلى تحليل النتائج.

حيث يحدد المستخدم نوع الاستبيان الذي يرغب في إنشائه، استبيان حول رضا المجتمع عن الحدائق في دبي على سبيل المثال، فيتحقق النظام أولاً مما إذا كان هذا النوع من الاستبيانات موجوداً بالفعل في قاعدة البيانات، فإن وُجد.

يقترح استخدامه أو تعديله، وإذا لم يكن موجوداً، يقوم النظام بإنشاء استبيان جديد من البداية، مع اقتراح الأسئلة المناسبة وعرضها على المستخدم لمراجعتها وتعديلها قبل الإطلاق، ثم النظام بعد ذلك إلى مرحلة اختيار العينة المستهدفة.

حيث يمكن للمستخدم إدخال قاعدة بياناته الخاصة أو استخدام قاعدة بيانات متاحة عبر المنصة، ليختار النظام تلقائياً العينة المثالية بناء على طبيعة الاستبيان، وبعد تحديد العينة يرسل النظام رابط الاستبيان للمشاركين عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب، ويبدأ جمع الاستجابات وتحليلها بشكل فوري.

وبينت شمسة أن «محرك الذكاء الاصطناعي لاستطلاعات الرأي والعينات» قدم في نهاية العملية ملخصاً تحليلياً متكاملاً يتضمن عدد الاستجابات ونسب المشاركة، إضافة إلى مقترحات عملية مبنية على نتائج الاستبيان لمساعدة الجهات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

«تحدث إلى بياناتك»

المشروع الثالث يتحدث عنه محمد العبدولي، بقسم الإحصاء الاقتصادي في دبي الرقمية، وهو مشروع «تحدث إلى بياناتك Talk to Your Data Agent ويمثل نقلة نوعية في الوصول إلى البيانات وتحليلها بطريقة ذكية وسهلة.

حيث صُمم خصيصاً لخدمة الأفراد غير المتخصصين في الإحصاء، لتمكينهم من الحصول على معلومات دقيقة وواضحة من دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو تحليلية متقدمة.

وأوضح العبدولي أن «تحدث إلى بياناتك» هو وكيل ذكاء اصطناعي تفاعلي تم تدريبه على البيانات الرسمية المنشورة في منصة البيانات المفتوحة لحكومة دبي، إضافة إلى بيانات مجمّعة من مصادر معتمدة داخل المنظومة الحكومية.

ويتميز هذا النظام بأنه يعتمد حصرياً على مصادر موثوقة، حيث يمكن لأي مستخدم أن يطرح سؤالاً مباشراً، مثل حجم التصرفات العقارية في عام 2024، فيجيب الوكيل الذكي بعرض حجم وقيمة العقارات المباعة في دبي، مصنفة حسب نوع العقار سواء كانت فيلات أو شققاً أو أراضي، إضافة إلى تفاصيل حول الرهون والهبات وغيرها من أنواع المعاملات.

ويهدف المشروع إلى اختصار الوقت والجهد على الأفراد والمهتمين بالبيانات الاقتصادية أو العقارية أو السكانية، ويغطي في مرحلته الأولى خمسة مجالات رئيسية هي الاقتصاد، والعقارات، والصحة، والطاقة، والإحصاءات السكانية.