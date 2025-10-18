الكفاءات الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية

أكد الدكتور محمد جمعة رحمة، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن الذراع التقنية للمؤسسة «ديجيتال زيرو فور 04»، حققت إنجازاً نوعياً جديداً على مستوى التوسع الإقليمي، بعد أن تمكنت من تجهيز ميناء في أفريقيا.

وآخر في الشرق الأوسط، بأنظمة رقمية ذكية تم تطويرها بالكامل في دبي، ما يعكس الريادة التقنية للمؤسسة، وقدرتها على تصدير الحلول الإماراتية المبتكرة إلى العالم.

وقال: إن نجاح «ديجيتال زيرو فور 04» في تنفيذ حلولها الذكية خارج الدولة، يعكس قوة الكفاءات الوطنية، وقدرتها على الابتكار والمنافسة في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الفريق التقني الإماراتي أثبت كفاءته في بناء أنظمة رقمية آمنة وقابلة للتوسع على مستوى عالمي.

وقال: «نؤمن بأن الابتكار التقني هو جسر دبي إلى المستقبل، وأن رؤيتنا لا تتوقف عند حدود التحول المحلي، بل تمتد لتكون نموذجاً عالمياً في الكفاءة الرقمية والتكامل المؤسسي الذكي».

وأوضح أن هذا النجاح يمثل امتداداً لمسيرة دبي في قيادة التحول الرقمي الحكومي والبحري واللوجستي، مشيراً إلى أن «ديجيتال زيرو فور 04»، استطاعت من خلال خبراتها وفريقها الوطني المتخصص، أن تقدم حلولاً متكاملة ترتكز على الابتكار، والأمن السيبراني، والتكامل المؤسسي الذكي.

وأضاف أن المشروعين المنفذين في أفريقيا والمنطقة العربية، يجسدان ثقة الأسواق الدولية في التقنيات الإماراتية، ويعززان مكانة دبي مركزاً عالمياً للتحول الرقمي المستدام.

وأضاف: إن الشركة تعمل كالمحفّز الرئيس لمسيرة التحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، من خلال تطوير أنظمة رقمية آمنة وقابلة للتوسع والتكامل، تدعم استدامة الخدمات، وترتقي بتجربة المتعاملين.

وأشار إلى أن رؤية «ديجيتال زيرو فور 04»، تنطلق من طموح واضح في أن تكون رائدة عالمياً في تقديم الحلول الرقمية الذكية، التي تعزز كفاءة الموانئ والمناطق الحرة، وتدعم نمو التجارة العالمية.

وأفاد بأن «ديجيتال زيرو فور 04»، تعتمد على هيكل تقني موحد يقوم على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، التي تتيح تبادل البيانات بسلاسة بين الجهات الحكومية وشركاء التجارة في دبي.

وتشمل هذه المنظومة التكامل مع الهوية الرقمية الإماراتية (UAE Pass) للمصادقة الرقمية، ومنصة دبي التجارية (Dubai Trade)، لتسهيل الخدمات اللوجستية، وجمارك دبي لعمليات التخليص والتكامل الجمركي، ومجلس المناطق الحرة في دبي (DFZC) لإدارة عمليات المناطق الحرة، وضمان الامتثال التشريعي.

