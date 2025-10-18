«محاكم دبي المالي»: 100% من جلسات النصف الأول 2025 أقيمت «عن بعد»

كشف القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي على هامش فعاليات جيتكس جلوبال 2025، أن الانتقال السريع إلى الجلسات الرقمية عن بعد بالكامل بنسبة 100% في المحاكم خلال النصف الأول من العام الجاري أسهم في زيادة عدد الجلسات المنفذة بنسبة 11% من حجم القضايا في محكمة الدرجة الأولى مقارنة بعام 2021.

وقال لـ«البيان» إن محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أجرت 99% من الجلسات عبر منصات الجلسات الرقمية في عام 2024، وأصدرت 1942 أمراً قضائياً رقمياً، و174 حكماً رقمياً، مشيراً إلى أنها تواصل استراتيجيتها الرقمية.

وأضاف أن المحاكم نفذت أوامر قضائية منذ بداية عام 2025 حتى الربع الثالث منه، بلغت 1836 أمراً قضائياً، و118 حكماً قضائياً رقمياً. وأفاد بأن المحاكم قدمت عروضاً حية استعرضت من خلالها منصات الخدمات الجديدة، وسبل الوصول إليها، وخصائصها الوظيفية، ومزايا بروتوكولاتها الأمنية.

وتشكل وصية الأصول الرقمية إضافة جديدة لباقة خدمات الوصايا الحالية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي عبارة عن نموذج وصية يتيح للأفراد توزيع أصولهم الرقمية باستخدام محفظة غير وصائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتتيح المحفظة غير الوصائية للموصي حرية تقسيم الأصول على المستفيدين الذين يريدهم ضمن محفظته، كما تمنح الموصي صلاحية التحكم التام بإدخال الأصول إلى المحفظة وإخراجها منها طوال حياته، بحيث يتم توزيع الأصول الرقمية في النهاية على شكل «هبات محددة». وتشمل أشكال الأصول الرقمية المعترف بها في المحفظة الإيثيريوم والبيتكوين والماتيك وعملة الدولار والتيثر والهيديرا، كما ستتم ترقية المنصة أكثر في المستقبل لدعم بعض معايير الرموز غير القابلة للاستبدال.