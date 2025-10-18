60 % حصة مطار دبي من المسارات الأكثرا زدحاماً إقليمياً

رسخ مطار دبي صدارته على مستوى أكثر خطوط الطيران نشاطاً في المنطقة خلال أكتوبر الجاري مع استحواذه على 60 % من المسارات الأكثر ازدحاماً في المنطقة.

وأظهرت بيانات حصلت عليها «البيان» أن 6 من أكبر 10 مسارات ازدحاماً إقليمياً تنطلق من مطار دبي أو تتجه إليه.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، احتل مسار القاهرة - جدة المركز الأول على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال أكتوبر بنحو 474.7 ألف مقعد.

وجاء مسار دبي - الرياض في المرتبة الثانية إقليمياً بنحو 307 ألف مقعد، تلاه مسار القاهرة - الرياض في المركز الثالث بنحو 275.5 ألف مقعد، في حين جاء في المركز الرابع دبي – جدة بنحو 265.6 ألف مقعد.

ويتبوأ مسار دبي - لندن هيثرو المركز الخامس بإجمالي 250.4 ألف مقعد، ثم مسار مومباي - دبي المركز السادس بإجمالي 237.1 ألف مقعد، وفي المرتبة التالية جاء مسار دبي - الكويت واحتل المركز السابع بنحو 225.7 ألف مقعد، ثم مسار الدوحة لندن هيثرو بنحو 121.4 ألف مقعد، ثم مسار دلهي - دبي مع 207.9 آلاف مقعد.

واحتفظ مطار دبي بموقعه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة خلال أكتوبر الجاري مع 5.34 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة (10.68 ملايين في الاتجاهين).