«دفاع مدني دبي» تستعرض روبوتاً يرسم خرائط ثلاثية الأبعاد للمواقع

استعرضت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2025»، مجموعة من الابتكارات الذكية التي تعكس تطور منظومتها في مجال الاستجابة للطوارئ، وتسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مدينة رائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لخدمة قطاع السلامة العامة.

وقال المقدم الدكتور عيسى المطوع، مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية، إن «الروبوت المستكشف» يعد أحد أبرز المشاريع التي يقدمها الدفاع المدني هذا العام، إذ يتمتع بقدرة عالية على الحركة والمناورة، ويسير على 4 قوائم مجهزة بكاميرا حرارية ومستشعرات متطورة قادرة على رسم خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للمنشآت والمواقع المتضررة.

وأكد المقدم الدكتور عيسى المطوع أن المستكشف يستخدم في الحوادث الكبرى، وذلك عندما يرغب قائد الحادث في تقييم المشهد الميداني قبل دخول الفرق، إذ يرسل إلى موقع الحريق لبث صور حرارية مباشرة تكشف توزيع الغرف والممرات ومواقع الأجسام البشرية المحتملة، ما يمنح فرق الإطفاء تصوراً واضحاً عن المكان ويساعدها على الوصول إلى المصابين أو المحتجزين بسرعة وأمان أكبر، مشيراً إلى أن هذا التطوير يعد نقلة نوعية في دعم عمليات الإنقاذ وتقليل المخاطر التي قد تواجه رجال الدفاع المدني داخل مواقع الحوادث.

وتطرق إلى مشروع متقدم لاستخدام الطائرات بدون طيار في تحليل الحوادث، إذ تسهم الكاميرات الحرارية المثبتة على هذه الطائرات في قراءة لون الدخان وكثافته واتجاه الرياح، وتحليل طبيعة المواد الموجودة داخل المستودعات أو في محيط الحريق استناداً إلى الرائحة والغازات المتصاعدة.

وتسهم هذه البيانات في مساعدة متخذي القرار على تقييم درجة الخطورة وتحديد أنسب وسائل التدخل، الأمر الذي يعزز من سرعة الاستجابة ودقة التحليل الميداني.

وتم بالفعل استخدام هذه الطائرات في عدد من الحوادث، من بينها حريق وقع مؤخراً في منطقة البرشاء، حيث أظهرت التجربة فاعلية عالية في جمع البيانات ومراقبة تطور الحريق من ارتفاعات مختلفة، فيما تعمل الفرق المتخصصة على دراسة نتائج التجربة خلال الأشهر المقبلة لتقييم أثرها الميداني.