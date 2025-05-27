«يو بي إس»: الإمارات وجهة المكاتب العائلية العالمية

أفادت مجموعة «يو بي إس» عملاق الخدمات المصرفية الأوروبي، أن دولة الإمارات باتت وجهة المكاتب العائلية العالمية، حيث تشهد اهتماماً متصاعداً من قبل المكاتب الباحثة عن وجهات استراتيجية لتوسيع أعمالها، مدفوعة بمقومات قوية مثل البيئة القانونية المستقرة، والبنية التحتية الصحية والتعليمية المتطورة، والسياسات الضريبية الجاذبة، كما أكدت أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ومشاريع الطاقة الخضراء.

وذكرت المجموعة أن المكاتب العائلية الكبرى حول العالم بدأت تتجه بشكل متزايد نحو تأسيس وجود لها في الشرق الأوسط، وفي مقدمته الإمارات، مشددة على التوقعات الإيجابية لاقتصاد الإمارات، حيث تشهد الدولة نمواً قوياً مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية، واستمرار الإصلاحات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا.

4 ركائز

وتفصيلاً، قال بنيامين كافالي، رئيس شؤون العملاء الاستراتيجيين إدارة الثروات العالمية – يو بي إس، في تصريحات لـ«البيان»: «نشهد بالتأكيد اهتماماً متزايداً من قبل المكاتب العائلية بتأسيس قاعدة لها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الإمارات، وقد أصبح عملاؤنا عالميين في توجهاتهم، بحيث يختارون وجهاتهم بناءً على أربع ركائز رئيسية كنا قد أشرنا إليها في تقرير يو بي إس لأصحاب الثروات العالية، وتشمل البيئة القانونية القوية، أنظمة الرعاية الصحية المتطورة، النظام التعليمي الجيد، والبيئة الضريبية الجذابة».

وأضاف كافالي: «لاحظنا مؤخراً أن العديد من المكاتب العائلية الكبيرة، تسعى إلى توسيع تواجدها الجغرافي وتبحث عن خيارات مناسبة لتحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط».

وذكر كافالي أن دبي تعتبر مركزاً رئيسياً للمكاتب العائلية في المنطقة، كما نلاحظ مزيداً من الاهتمام بأبوظبي والسوق السعودي، وثمة طلب محلي كبير على إدارة الثروات، واهتمام كبير من آسيا وأوروبا بتوسيع نشاطهم نحو الشرق الأوسط.

بدروه، قال ماكسيميليان كونكل، الرئيس التنفيذي للاستثمار للثروات العائلية والمؤسساتية العالمية - إدارة الثروات العالمية – يو بي إس، إن المكاتب العائلية تميل إلى تبنّي الابتكار، وقد أصبحت الإمارات خصوصاً مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ومشاريع الطاقة الخضراء، والعديد من المبادرات التي تحظى باهتمام هذه المكاتب.

وتابع كونكل: «بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مشاريع إكسبو دبي، والمناطق الحرة، في جعل المنطقة أكثر جاذبية، وبالتالي جذب رؤوس الأموال والمواهب العالمية».

توقعات إيجابية

وحول الرؤى المستقبلية، أشار كونكل إلى أن التوقعات الاقتصادية العامة تجاه دولة الإمارات إيجابية، حيث إننا نشهد نمواً قوياً مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية، واستمرار الإصلاحات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا.