الإمارات تتميز بأن الحكومة تلعب دور الحاضن وليس المنافس

أكد أحمد الخلافي، المدير العام لشركة «إتش بي إي» بالإمارات وأفريقيا، أن مشاركة الشركة في معرض جيتكس للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة بدبي بدورته الـ 45 هذا العام، للإسهام في دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وأشاد الخلافي بدور دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا، قائلاً: «أصبحت الإمارات اليوم بيئة مثالية لتبني وتطوير التكنولوجيا بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الذين جعلوا من دبي نموذجاً عالمياً في الريادة التقنية».

وما يميز الإمارات هو أن الحكومة تلعب دور الحاضن وليس المنافس، وهذا ما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار والتوسع. كما أن الكادر البشري الموهوب الموجود هنا في دبي والإمارات بشكل عام يعد ثروة حقيقية تجعل الشركات العالمية حريصة على تدريب الكفاءات المحلية وتوظيفها في مجالات التقنية المتقدمة.

وتطرق الخلافي إلى أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة لتأهيل جيل جديد من المهندسين والمتخصصين في التكنولوجيا، قائلاً: من الضروري أن نستثمر في التعليم التقني والبرامج الأكاديمية التي تؤهل الشباب لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

ونحن في HPE نعمل مع جامعات ومؤسسات تدريب محلية لتطوير المهارات الرقمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وقد وجدنا في دبي والإمارات عموماً نموذجاً عالمياً في التقدم التكنولوجي بفضل بيئتها التشريعية المشجعة على الابتكار، فعلى مدى السنوات الماضية، أثبتت الإمارات أنها الحاضنة المثلى للشركات العالمية الطموحة، ومشاركتنا في «جيتكس» هذا العام تأكيد جديد التزامنا بأن نكون جزءاً من هذا المستقبل الواعد، حيث تلتقي التكنولوجيا بالاستدامة لخدمة الإنسان أولاً.

وأوضح الخلافي أن جناح الشركة في المعرض هذا العام يضم أحد أقسام أسرع حاسوب في العالم.

وأضاف: ما نعرضه اليوم في المعرض هو نموذج حقيقي للحوسبة الفائقة، وهو من أكثر التصاميم تطوراً في العالم، أنظمة الحوسبة الفائقة Cray التي تعتمد على نظام التبريد السائل المباشر من دون مراوح بنسبة 100 %، وهي التقنية التي تُشغّل أقوى أنظمة الحوسبة في العالم El Capitan وقد مكّنت هذه التقنية الحيوية شركة «إتش بي إي» من تقديم عدد من أبرز الحواسيب الفائقة الرائدة المدرجة على قائمة Green500 التي تُصنّف كأكثر الأنظمة كفاءة في استهلاك الطاقة عالمياً.