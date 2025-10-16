«مبادلة» تجمع 272 مليون دولار من بيع سندات

كشفت وثيقة، الخميس، أن شركة مبادلة جمعت أكثر من مليار درهم (272.26 مليون دولار) من بيع سندات مقومة بالدرهم لأجل 5 سنوات.

وأظهرت الوثيقة أن مبادلة من خلال جهة إصدار الدين التابعة لها (المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج) حددت سعر الطرح عند 4.20 % انخفاضاً من سعر استرشادي عند 4.450 %، أعلن عنه في وقت سابق من اليوم، بعد جذب طلبات بأكثر من 4.6 مليارات درهم.

وباع الصندوق صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار في أواخر مايو.

وباعت المعمورة الشهر الماضي حصة نسبتها 7.55 % في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مقابل 3.15 مليارات درهم (857.63 مليون دولار) من خلال بيع ثانوي للأسهم.

ومبادلة هي ثاني أكبر صندوق استثمار حكومي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار، ويدير الصندوقان مع الشركة القابضة إيه.دي.كيو أصولاً تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار تقريباً.

وذكرت الوثيقة، التي اطلعت عليها «رويترز»، أنه جرى تعيين بنوك أبوظبي التجاري وبنك أوف تشاينا وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وجولدمان ساكس الدولي وإتش.إس.بي.سي و(البنك الصناعي والتجاري الصيني) وبنك الكويت الوطني وبنك ستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.