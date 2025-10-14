الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على استحواذ «أدنوك» على «كوفيسترو»



أفادت مصادر مطلعة بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على وشك الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على عرضها البالغ 14.7 مليار يورو (16.98 مليار دولار) للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات.

ورجحت المصادر أن تسعى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تعديلات على الإجراءات التي قدمتها أدنوك في وقت سابق من هذا الشهر لمعالجة مخاوفها الخاصة بالدعم الحكومي.

وتدرس المفوضية الأوروبية الصفقة، وهي أكبر عملية استحواذ لأدنوك حتى الآن وواحدة من كبرى عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركة أوروبية.

وارتفعت أسهم كوفسترو 2.4% في أواخر التعاملات بعد نشر تقرير رويترز، فيما انخفض مؤشر قطاع الكيماويات المدرج على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً.

وطلبت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، آراء من منافسين وأطراف ثالثة، بعد أن عرضت شركة أدنوك تعديل نظامها الأساسي لإزالة مخاوف أوروبية بشأن الضمان الحكومي غير المحدود، وتعهدت الشركة، كذلك بالاحتفاظ بالملكية الفكرية لشركة كوفيسترو في أوروبا.

خطوة معتادة

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تطلب المفوضية الأوروبية، قبل الموافقة على الصفقة، بعض التعديلات الطفيفة على الإجراءات التي عرضت أدنوك اتخاذها، وهي خطوة معتادة بعد تلقي ملاحظات من أطراف خارجية.

وجددت أدنوك تصريحاتها السابقة بشأن تقديم حزمة من الالتزامات القوية والمتوازنة للمفوضية، وأعربت عن ثقتها بأن ذلك سيؤدي إلى الموافقة على الصفقة في الوقت المناسب.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تستأنف المفوضية تحقيقها في الصفقة قريباً، بعد أن أوقفت العملية مؤقتاً الشهر الماضي، في انتظار تقديم أدنوك للمعلومات المطلوبة.