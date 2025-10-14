«دبي لوب» نظام نقل ثوري بالتعاون مع ماسك

تتأهب دبي لإطلاق نظام النقل الثوري فائق السرعة «دبي لوب» عبر أنفاق تحت الأرض بالتعاون مع شركة إيلون ماسك «ذا بورينغ كومباني»، بطول 17 كيلومتراً وقدرة نقل 20 ألف راكب في الساعة، حيث يهدف المشروع إلى تقليل الازدحام، ويتوقع تشغيله تجريبياً خلال 2026، مع خطط لتوسع مستقبلي.

وسيتمكن المقيمون في دبي العام المقبل من استخدام نظام النقل فائق السرعة عبر أنفاق تحت الأرض، الذي أسسه إيلون ماسك.

وكان ماسك أعلن في فبراير عن خطط لإطلاق مشروع «دبي لوب» باعتباره أحدث مشروع لشركته المختصة بحفر الأنفاق «ذا بورينغ كومباني».

ويأتي «دبي لوب» ضمن جهود دبي للتقليل من الازدحام الناتج عن النمو السكاني المتسارع، عبر حلول مستقبلية، وسبق أن كشفت المدينة عن تجارب لخدمات التاكسي الطائر بالتعاون مع شركة «جوبي أفييشن» من كاليفورنيا وشركات صينية منافسة.

وتولي الإمارات اهتماماً باستخدام التقنيات الجديدة، مثل السيارات الطائرة وروبوتات المحادثة المعززة بالذكاء الاصطناعي، عبر تنظيمات مرنة وخطط توسعية جريئة. وسيكون مشروع «دبي لوب»، من النجاحات المميزة لشركة حفر الأنفاق التابعة لإيلون ماسك.