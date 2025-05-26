19500 ترخيص للتجارة الإلكترونية في الإمارات

قفز عدد تراخيص التجارة الإلكترونية في الإمارات بأكثر من 20% خلال الفترة المنقضية من 2025، ليرتفع الرصيد التراكمي إلى 19500 مرخص حالياً مقابل 16200 تاجر مرخص في 12 نشاطاً نهاية العام الماضي.

وتتصدر أنماط التجارة الإلكترونية لائحة الأنشطة الأكثر طلباً في الإمارات، وفق مؤشرات حديثة لسجل التراخيص بوزارة الاقتصاد، حصلت «البيان» على نسخة منها، حيث كانت المتاجرة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي النشاط التجاري الأكثر جاذبية على الإطلاق للمستثمرين المقبلين على الإمارات نحو تأسيس الشركات والحصول على التراخيص التجارية بالدولة.

وسجلت المتاجرة الإلكترونية للسلع المتنوعة عبر «السوشيال ميديا» حصة تقارب 37% من الإجمالي، حيث ارتفع عدد المرخصين لممارستها بنسبة 10% إلى رصيد تراكمي إجمالي حالي، بلغ 7175 مرخصاً مقارنة برصيد تراكمي 6503 مرخصين في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وسجل عدد المرخصين في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بالتجزئة ثاني أكبر قطاع من قطاعات التجارة الإلكترونية، وكان الأنشط بين قطاعات التجارة الإلكترونية على مدار الفترة الماضية.

حيث نما بنسبة تجاوزت 30.5% ليصل إلى رصيد تراكمي 6269 مرخصاً حالياً بدخول 1466 مرخصاً جديداً منذ بداية العام مقارنة بـ4803 مرخصين في نهاية 2024، وكان القطاع قد تضاعف خلال العام الماضي بأكثر من 138% مقارنة بـ 2015 مرخصاً بنهاية 2023.

وجاء الحاصلون على رخص التجارة الإلكترونية للسلع المتنوعة عبر المواقع الإلكترونية كثالث أكبر فئات التجارة الإلكترونية المرخصة محلياً، حيث نما مرخصوه بنسبة 23.3%، وبما يناهز 1100 مرخص جديد، ليصل العدد الإجمالي للمرخصين إلى 5752 مرخصاً حالياً مقارنة بإجمالي 4664 مرخصاً بنهاية العام الماضي.

وتتمتع بيئة الأعمال محلياً وفق الكثير من الدراسات والمختصين بعدد كبير من محفزات ممارسة التجارة الإلكترونية تأتي بمقدمتها النمو الواضح في الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلي، وارتفاع نفاذية التجارة الإلكترونية إلى المستهلكين والتغير والواضح في أنماط الشراء، حيث باتت الأغلبية العظمي من المستهلكين تفضل الشراء الرقمي مع التنوع الواضح بالقطاعات وانسيابية التجارة الإلكترونية نحو المزيد من السلع والخدمات.

وتظهر مؤشرات سجل التراخيص التابع للوزارة تنوعاً واضحاً في قطاعات التجارة الإلكترونية، حيث أظهرت وجود 89 مرخصاً في التجارة الإلكترونية في أنشطة السفر، إلى جانب 70 مرخصاً بقطاع التجارة الإلكترونية في الملبوسات والهدايا، وحوالي 25 مرخصاً في التجارة الإلكترونية لبيع الأجهزة المنزلية والشخصية.

فيما وصل عدد تجار الأونلاين في السلع الغذائية إلى 21 مرخصاً، وحوالي 14 مرخصاً في بيع المعدات والأجهزة المتنوعة، و12 ترخيصاً في التجارة الإلكترونية بالمطبوعات.

وبلغ عدد المرخصين بالمتاجرة الإلكترونية في بيع الذهب والمجوهرات 8 مرخصين، وسجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية 5 مرخصين، إلى جانب مرخصين في مجال أنشطة المركبات ووسائل النقل.