الإجازات ترفع الطلب على السفر.. وأسعار التذاكر تتسارع صعوداً

شهدت أسعار تذاكر السفر تسارعاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع دخول موسم الإجازات المدرسية واقتراب عيد الأضحى خلال الشهر المقبل، في مشهد موسمي يتكرر كل عام، لكنه يأتي هذا العام بوتيرة أكثر حدة نتيجة تزامن مناسبتين رئيستين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على السفر، لا سيما نحو الوجهات الإقليمية والعائلية.

ورصدت «البيان» من خلال جولة على مواقع الحجز ومنصات السفر الإلكترونية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار التذاكر إلى وجهات تقليدية مثل القاهرة، بيروت، عمّان، ودمشق تراوح بين 20 – 40%، وعلى الوجهات الأوروبية مثل لندن وباريس، وبعض الوجهات الآسيوية وصل متوسط الزيادة إلى نحو 35%، بالتزامن مع استعداد العديد من المقيمين والسياح لقضاء إجازاتهم السنوية.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن أسعار تذاكر السفر شهدت ارتفاعات كبيرة وصلت إلى نحو 40% على بعض الوجهات، في ظل ارتفاع الطلب على السفر بالتزامن مع إجازة عيد الاضحى والعطلة الصيفية للمدارس.

وأن مؤشر أسعار التذاكر يشهد ارتفاعاً متسارعاً كلما اقتربنا من الإجازة، مشيرين إلى أن قاعدة العرض والطلب هي المعيار الرئيس لأسعار التذاكر التي تختلف من وقت لآخر ومن وجهة إلى أخرى وبحسب وقت الحجز.

زيادة الطلب على الرحلات القادمة

وأضافت المصادر أن ارتفاع الطلب على السفر خلال عطلة العيد والعطلة الصيفية لم يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك طلب كذلك على الرحلات القادمة من بعض الوجهات العربية والخليجية والغربية.

مشيرين إلى أن شركات الطيران اتخذت كافة الاستعداد بشكل مسبق لذروة الموسم، عبر إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من موسم الذروة وتلبية حجم الطلب المتزايد على السفر، عبر إعادة توزيع طائراتها على بعض المحطات وتشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر على الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب.

مأمون حميدان

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة «ويجو»: «مع اقتراب عيد الأضحى وبداية عطلة الصيف، شهدنا في «ويجو» زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من دولة الإمارات.

حيث سجلنا حتى الآن حوالي 38291 عملية بحث منذ الأول من أبريل. وبلغ متوسط سعر تذاكر الطيران خلال هذه الفترة حوالي 748 دولاراً، ما يعكس الطلب المتزايد على السفر خلال هذا الموسم، حيث يسعى المسافرون للاستفادة من إجازاتهم في وجهات متنوعة».

وأضاف: إن الوجهات الأكثر طلباً بين المسافرين من الإمارات تشمل مصر والهند والأردن وسوريا والفلبين وباكستان والمغرب وتونس ولبنان وتايلاند وتركيا، حيث تتميز هذه الوجهات بتنوعها الثقافي والجغرافي، ما يجعلها خياراً مفضلاً للعائلات والأفراد على حد سواء.

وقال: «إن كافة التوقعات تشير إلى أن عدد عمليات البحث والحجوزات من الإمارات سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يميل العديد من المسافرين إلى حجز رحلاتهم في اللحظات الأخيرة للاستفادة من أفضل العروض والصفقات المتاحة».

وأشار إلى أن «ويجو» توفر للمسافرين خيارات متعددة ومقارنة بين الأسعار من مختلف شركات الطيران والفنادق، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة وحجز رحلاتهم بكل سهولة، ومع اقتراب موسم السفر، تسعى «ويجو» لضمان أن يتمكن مستخدموها من العثور على أفضل الصفقات وتجارب السفر التي تناسب احتياجاتهم

مناسبتان مؤثرتان

ياسين دياب

وقال ياسين دياب، مدير عام وكالة الفيصل للسفريات والسياحة: إن الطلب على السفر يشهد نشاطاً ملحوظاً بالتزامن مع مناسبتين مؤثرتين على حجم الطلب على السفر هما عيد الأضحى والعطلة الصيفية، ما تسبب في زيادة ملحوظة بأسعار التذاكر على العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وصل على بعض الوجهات إلى أكثر من 35% مقارنة مع الأيام العادية.

ولفت إلى أن السوق يمر حالياً بمرحلتين متتاليتين من الذروة، تبدأ الأولى مع إجازة عيد الأضحى، ما يخلق ضغطاً مزدوجاً على الحجوزات ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.

لافتاً إلى أن الطلب لا يقتصر على السفر السياحي، بل يشمل أيضاً رحلات العودة إلى الأوطان، إذ يغتنم عدد كبير من العائلات المقيمة الفرصة لزيارة بلدانهم خلال موسم الصيف، مستفيدين من العطلة المدرسية الطويلة.

وأردف: إن بعض الوجهات، مثل دمشق، سجّلت أعلى معدلات الزيادة في أسعار التذاكر، نتيجة الإقبال الكثيف من جهة، وقلة السعة المقعدية وتواضع عدد الرحلات المتاحة من جهة أخرى، مبيناً أن الفروقات في الأسعار ترتبط بعوامل عدة أبرزها كثافة الطلب وعدد الرحلات التي تشغلها شركات الطيران المختلفة.