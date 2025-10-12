الإمارات نموذج مثالي لتبني التكنولوجيا وجاهزية المؤسسات

تُعد دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، حيث باتت وجهة رائدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي. من هنا تأتي أهمية ومكانة معرض «جيتكس غلوبال» الذي يقام على أرض الإمارة كل عام، ورسّخ مكانته حتى صار واحداً من أبرز الأحداث التقنية في العالم، إذ يجمع في كل دورة من دوراته كبرى الشركات والخبراء لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وتستقطب النسخة 45 من المعرض أكثر من 6,800 شركة تقنية، و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، في وقت تُشير فيه تقديرات الأونكتاد إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي سيبلغ نحو 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2033.

يسهم المعرض في تعزيز مكانة دبي كمحور عالمي للابتكار ودعم رؤيتها نحو مستقبل رقمي متطور ومستدام.. «البيان» التقت عدداً من ممثلي الشركات المختصة بالمجال، والتي تحرص على حضور «جيتكس»، فماذا قالوا عن المعرض؟

مبادرات ابتكارية

يقول أحمد شاكورة، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة «كلاوديرا»: غالباً ما يشهد معرض «جيتكس غلوبال» الإعلان عن صفقات تقدر بمليارات الدولارات، لكن تركيزنا لا ينحصر في حجم الصفقات، بل يتجاوز ذلك إلى جودة الشراكات والأثر الذي تحدثه حلولنا في المؤسسات.

نحن نعمل مع جهات تهدف إلى تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل كامل لتعزيز الأداء التشغيلي ورفع الكفاءة وتحقيق التحول الرقمي المستدام. تمثل كل شراكة فرصة لبناء بنية تحتية متكاملة للبيانات تمكّن العملاء من تحليل بياناتهم بشكل آمن وفعّال، وتوقُّع التحديات، وتقديم تجارب أفضل لعملائهم.

نحن نؤمن بأن القيمة الحقيقية تكمن في القدرة على تحويل البيانات إلى قرارات استراتيجية ملموسة، وإطلاق مبادرات ابتكارية تدفع عجلة النمو والقدرة التنافسية. بالنسبة لنا، فإن جيتكس لا يعد منصة لعرض حلولنا فحسب، بل لتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الرائدة ومساعدتها على تحويل رؤيتها الرقمية إلى واقع عملي.

ويضيف شاكورة: بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وبيئتها التجارية الداعمة وحكومتها الديناميكية؛ تقف دبي اليوم كمعيار عالمي للتميز في مجال المدن الذكية.

وفي قلب هذا المشهد المبتكر، تتمتع «كلاوديرا» بمكانة فريدة لعرض كيف يمكن للبيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة تبني المؤسسات تقنيات الجيل التالي؛ فدبي بمثابة مختبر حي للابتكار الرقمي، وبيئة تتطور فيها الأفكار لتصبح حلولاً عملية وتقوي الأمن، تدفع التحول وتقدم قيمة ملموسة للشركات والمجتمع على حد سواء، ومن هنا فإن مشاركتنا في جيتكس تمثل محطة محورية ضمن استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي، حيث توفر فرصة فريدة للتواصل المباشر مع العملاء والشركاء وفهم أولوياتهم واحتياجاتهم.

الهدف الطموح

أما أحمد عدلي، نائب الرئيس للهندسة السحابية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوراكل»، فبدأ بالحديث عن دور دبي في وضع دولة الإمارات كمركز عالمي للمدن الذكية، مع رؤية واضحة لتكون الدولة الأكثر استعداداً للذكاء الاصطناعي في العالم.

هذا الهدف الطموح، الذي يسعى لتسريع الاقتصاد نحو تحقيق إمكاناته المقدّرة بـ96 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي بحسب تقرير PwC، مما يحوّل الإمارات إلى ساحة لتبنّي أحدث التقنيات، ويجعلها نموذجاً إقليمياً لتبنّي التكنولوجيا وجاهزية المؤسسات.

مضيفاً: و«أوراكل» تدعم هذه الرؤية الوطنية من خلال تقديم حلول سحابية، وحلول ذكاء اصطناعي متكاملة وفعالة. تساعد هذه الحلول المؤسسات على الانتقال من مرحلة التجربة إلى تحقيق نتائج فعلية وواسعة النطاق. ونحن نركّز على توفير إمكانات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر استراتيجية فريدة تعتمد على سحابة موزعة تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي بسلاسة ضمن جميع وظائف الأعمال.

كما نعزز هذا الالتزام في القطاع الحكومي، من خلال تقديم خدمات الحوسبة السحابية التي تساعد الهيئات الحكومية على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الاستراتيجية، مع الالتزام الكامل بمتطلبات السيادة الرقمية. ومع تعزيز حضورنا في المنطقة، نضع المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي للإمارات وتحقيق رؤيتها في أن تصبح الأكثر استعداداً للذكاء الاصطناعي عالمياً في صميم استراتيجيتنا.

نلتزم بتقديم حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات التي تدعم مختلف القطاعات الحيوية مثل الحكومة، والصحة، والتعليم، والخدمات المالية. هدفنا في النهاية هو تمكين الإمارات من الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات، والمحافظة على ريادتها في عالم الابتكار الرقمي.

نمو مستدام

عن الهدف من المشاركة في «جيتكس غلوبال» يقول جوني كرم المدير العام نائب الرئيس للأسواق الناشئة في الهند وأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وتركيا وإفريقيا بشركة «كوهيزيتي»: هدفنا بناء علاقات طويلة الأمد تدعم نمواً مستداماً، وتخدم الأولويات الوطنية في مجالات التحول الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وتعزيز السيادة الرقمية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز المرونة السيبرانية للحكومات والمؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، كوننا نعمل مع أبرز مزوّدي التكنولوجيا والحوسبة السحابية لمساعدة العملاء على حماية بياناتهم الأكثر أهمية واستعادتها، وقد وجدنا في دبي بيئة فريدة يتكامل فيها الابتكار والتشريعات والاستثمار؛ فبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، وسياسات حكومتها الاستشرافية، وإقبالها القوي على الذكاء الاصطناعي، تجعلها المنصة المثالية لإطلاق حلولنا لأمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وفيها يمكننا التواصل مع العملاء والشركاء والجهات التنظيمية عبر جميع الأسواق من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جنوبي آسيا؛ ما يسهل علينا مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها في السيادة الرقمية والمرونة السيبرانية، ولن نجد بالطبع أفضل من «جيتكس» لاتخاذه نقطة انطلاق مهمة تدعم توسعنا في الإمارات والمنطقة؛ فهو يتيح لنا عرض أحدث حلولنا ونتائج دراستنا حول سيادة البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب منحنا المجال للتواصل المباشر مع صناع القرار من مختلف القطاعات.

وقال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول المدير العام لـشركة «سيلزفورس» في الشرق الأوسط: إيماناً منا بأن دبي ودولة الإمارات صارت موقعاً حيوياً ومركزاً عالمياً مهماً للتكنولوجيا المتطورة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ويعود الفضل في ذلك إلى التزام الحكومة الراسخ بتوظيف الابتكار لمصلحة الجميع؛ فقد افتتحنا أول مكتب إقليمي لنا في دبي في شهر أكتوبر الماضي، ويعد هذا الاستثمار جزءاً من التزامنا بدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة نجاح العملاء وتمكينهم من تحقيق النمو في الإمارات، ولا شك في أن هذا التوجه أثبت نجاحه الكبير بالنسبة لنا.

كرة النار

يتفق مع الآراء السابقة محمد أبو خاطر، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «F5»، مطلقاً تشبيه «كرة النار» على التحدي الذي تواجهه المؤسسات في المنطقة والمتعلقة بكيفية نشر التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات وضمان أمنها وإدارتها في البيئات متعددة السحابة والهجينة المعقدة.

مضيفاً: وهذا التحدي تزداد حدته بسبب حاجة المؤسسات إلى إدارة الأساطيل الجديدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع مواصلتها في الوقت نفسه تشغيل محفظتها الحالية من التطبيقات الموزعة التي تضمن استمرارية الأعمال، ومعرض جيتكس غلوبال يعد فرصة لنا في مواجهة هذا التحدي؛ فدبي تحظى بسمعة عالمية بصفتها مدينة ذكية، واحتلت المرتبة الرابعة في «مؤشر المدن الذكية 2025» الصادر عن «آي إم دي».

كما تعطي الأمن الرقمي أولوية كبيرة بهدف حماية مبادراتها في مجالات المدينة الذكية والبنى التحتية الاقتصادية المتطورة. وتتمحور استراتيجية الأمن السيبراني لمدينة دبي حول إنشاء بيئة رقمية آمنة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ويساعد نجاحها في هذا السياق على جعلها منصة مثالية لإطلاق الحلول المتطورة لأنها تسهم في إيجاد الطلب، وتحدد معايير أمن سيبراني عالية تعكس قوة الحلول التي نقدمها.

ولقد شاركنا أعواماً طويلة في «جيتكس غلوبال» الذي يؤدي دوراً رئيساً في تمكين فرق عملنا من التواصل مع السوق وتلبية احتياجات العملاء الحاليين والمستقبليين المحتملين في المنطقة والعالم.

منصة مثالية

يقول طارق عباس، مدير أول للحلول التقنية لجنوبي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بالو ألتو نتوركس»: نتطلع خلال مشاركتنا هذا العام في «جيتكس غلوبال» إلى الاستفادة من الزخم الكبير لهذا الحدث المتميز الذي يوفر منصة تعزز مسيرة نمونا في دولة الإمارات والمنطقة، ويتيح لنا فرصة التواصل مع أصحاب العلاقة، ومشاركة التوجهات الجديدة وأفضل الممارسات، وتعزيز التزامنا طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط.

ما سيحدث في 2030

أما أويس محمد، مدير إدارة المبيعات بالهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ويسترن ديجيتال»، فبدأ بالإشارة إلى بحث حديث للسوق؛ وردت به توقعات بنمو حجم سوق تخزين مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط من 1.38 مليار دولار في هذا العام، ليصل إلى 2.49 مليار دولار بحلول عام 2030؛ أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5 %، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى إيجاد طلب غير مسبوق على حلول التخزين ذات السعة العالية والتكلفة المنخفضة والاستهلاك الأقل للطاقة. ويضيف: سنقوم خلال «جيتكس غلوبال» بعرض أحدث ابتكاراتنا التي تم اعتمادها مؤخراً لتشغيل أحمال عمل فعلية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى ذلك، يتيح «جيتكس غلوبال» لنا تعزيز شراكاتنا مع مختلف الشركاء والعملاء، وضمان حصولهم على أسس تخزين راسخة وقابلة للتوسع قادرة على مساعدتهم على تحقيق أقصى فائدة ممكنة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وعملية التحول الرقمي في المنطقة.

ولذلك فإننا نحرص فيها على تعزيز علاقاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين والعملاء في جميع أرجاء المنطقة، ونتعاون معهم ونعمل على فهم احتياجات السوق بشكل كامل، وتكييف حلولنا لكي تتمكّن من تلبية متطلبات السوق.



