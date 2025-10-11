زيادة المتقدمين لشغل وظائف في بريطانيا

أظهرت دراسة ارتفاع عدد المتقدمين لشغل وظائف في بريطانيا، مع انخفاض عدد الشركات التي توظف عمالة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس.

وخلص مسح شمل 400 مسؤول توظيف إلى أن هناك «انخفاضاً ملحوظاً» في الطلب على الموظفين الشهر الماضي، وتقارير عن تسريح عاملين، ما أدى إلى زيادة في أعداد المتقدمين للوظائف الدائمة والمؤقتة.

وذكر اتحاد التشغيل والتوظيف أن التحول في العرض والطلب بالنسبة للعمالة فرض ضغطاً هبوطياً على الرواتب، حيث لم ترتفع الأجور الدائمة والمؤقتة إلا بشكل ضئيل.

وقال نيل كاربيري، المدير التنفيذي لاتحاد التشغيل والتوظيف: «سجلت شركات التوظيف اتجاهاً نحو الاستقرار في سوق الوظائف الدائمة منذ الصيف، وتؤيد بيانات اليوم هذا الاتجاه بالنسبة لشهر سبتمبر».