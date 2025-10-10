150 مليار درهم ارتفاع أصول المصارف الإسلامية بالإمارات



كشف المصرف المركزي نمو أصول البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات بحوالي 150 مليار درهم خلال عام وبنسبة 20%، مرتفعة من رصيد تراكمي 763 مليار درهم في أغسطس 2024 لتناهز 903 مليارات درهم بنهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي بأن أصول البنوك الإسلامية قد حازت على حصة 18% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

في المقابل أوضحت البيانات بأن استثمارات البنوك الإسلامية قد نمت 16.5% وبقيمة إضافية بلغت 25 مليار درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 151 مليار درهم نهاية أغسطس 2024 إلى رصيد تراكمي بلغ 176 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس المنقضي من 2025.

فيما أظهرت البيانات المصرفية ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك الإسلامية بحوالي 90 مليار درهم خلال فترة العام بنمو 19.5%، من رصيد تراكمي بلغ 469 مليار درهم إلى رصيد تراكمي بلغ 560 مليار درهم في يوليو من العام الجاري.

وكان القطاع الخاص المحلي بصفته أكبر المستفيدين من حركة الائتمان قد حصل على تمويلات بقيمة 41.5 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة، ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 337 مليار درهم أغسطس 2024 إلى 378.5 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، مستحوذاً على حصة 68% من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي المحلي.

وارتفعت الودائع المدرجة في البنوك الإسلامية بالإمارات 21.2% خلال عام بحوالي 118 مليار درهم ودائع جديدة بتلك الفترة، مرتفعة من رصيدها التراكمي البالغ 553 مليار درهم بنهاية أغسطس العام الماضي إلى 670 مليار درهم في أغسطس من 2025.

وشكلت ودائع المقيمين حصة 98.2% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة، وارتفع رصيدها التراكمي 19% وبقيمة 100 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 658 مليار درهم بنهاية أغسطس العام الماضي إلى رصيد تراكمي 670 مليار درهم بنهاية أغسطس 2025.