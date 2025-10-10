الاستراتيجية الاستثمارية تعزز صدارة الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية

الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي بتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال

تشكل البيئة الاقتصادية المتميزة في دولة الإمارات عامل جذب مهماً لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن تأسيس شركات تحظى ببيئة داعمة تتيح لها التوسع إقليمياً وعالمياً، وتتجلى هذه البيئة في البنية التحتية ذات المواصفات العالمية، والمنظومة التشريعية والقانونية المستقلة، والطيف الواسع من الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز الجاذبية الاستثمارية.

وقد ظهر ذلك جلياً عبر صدارة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن مجال ريادة الأعمال واستقطاب الاستثمار، مجسدةً قوة بيئتها الاستثمارية، وكفاءة استراتيجيتها التنموية الشاملة، وجاذبية اقتصادها، فضلاً عن دلالتها الناصعة على رسوخ منظومة الأمن والاستقرار التي تضمن لرأس المال أن ينمو ويكبر دون أية أخطار أو تهديدات تعيق مساره على مستوى العمل أو التوسع أو الانطلاق نحو الآفاق الإقليمية والعالمية.

وتأتي الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

وظهر تميز الإمارات في مجال جذب رواد الأعمال ودعم الاستثمار خلال السنوات الماضية في تحقيق الريادة العالمية في العديد من المؤشرات، فخلال العام الجاري تمكنت الإمارات من حجز موقع متميز ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام 2024، كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي، ووفقاً للتقرير تقدمت دولة الإمارات في محور كفاءة الأعمال بـ 7 مراكز، ما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.

وحلت الإمارات الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة 12 عالمياً في محور الجاذبية الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، كما تقدمت 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية، كما حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025 Global Entrepreneurship Monitor،GEM»، والذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.

وحصلت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.

وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024.

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، تصدر الإمارات عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المشروعات الوافدة.

وعلى صعيد الأمن والاستقرار عززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو» لعام 2025، حيث سجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة.

وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025 إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم، وصُنفت الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 / 2025 على «مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال»، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة.

ورغم هذه النتائج الاستثنائية على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية التي تحققت خلال السنوات الماضية فإن دولة الإمارات لا تزال تكثف جهودها لتعزيز مكانتها في هذه المؤشرات، مستهدفة زيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل.