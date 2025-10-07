الإمارات تمهد طريق الكوادر الوطنية لبناء اقتصاد المستقبل

10000 مواطن يتم تدريبهم ضمن «برنامج ريادة الأعمال»

سارعت الجهات المختصة في الدولة إلى وضع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، موضع التنفيذ، عبر إطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف تمكين المواطنين من رواد الأعمال.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، ومنصة «Ignyte» عن إطلاق برنامج «ريادة الأعمال»، الموجه إلى رواد الأعمال الإماراتيين.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب 10 آلاف مواطن ومواطنة في برنامج موحّد يجمع بين أساسيات وممارسات ريادة الأعمال لرواد الأعمال الجدد، وبرنامج متقدم يشمل رحلة شاملة من التأسيس إلى النمو المستدام والتوسع العالمي، وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال.

كذلك أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب حزمة مبادرات نوعية تحت شعار «شباب يصنعون اقتصاد الغد»، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من ريادة الأعمال.

وتستهدف المؤسسة استقطاب أكثر من 5 آلاف شاب وشابة، للمشاركة في أكثر من 25 فعالية نوعية، و5 مبادرات تخدم الشباب في مجال ريادة الأعمال.

كما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، عن إطلاق برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي»، والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين.

ويستهدف البرنامج ترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال 3 سنوات.

