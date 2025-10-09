أمريكا توافق على مبيعات من «إنفيديا» للإمارات لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي

ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن الولايات المتحدة وافقت على تصدير رقائق من «إنفيديا» إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارات الدولارات. وأفاد التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة أصدر في الآونة الأخيرة تراخيص تصدير لـ«إنفيديا» بموجب شروط اتفاقية ثنائية للذكاء الاصطناعي أبرمت في مايو.

وستسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود الإمارات لبناء مراكز بيانات حيوية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، جاءت الموافقة بعد أن وضعت الإمارات خططاً ملموسة لاستثمار متبادل على الأراضي الأمريكية.

وأحجمت «إنفيديا» عن التعليق على التقرير.

وقال متحدث باسم الحكومة لـ«بلومبيرغ»: «وزارة التجارة ملتزمة بالكامل باتفاقية الشراكة التحويلية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي».

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة التجارة الأمريكية على طلبات «رويترز» للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى ممثلي الإمارات حتى الآن.

وذكرت «رويترز» في مايو أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية مبدئية مع دولة الإمارات تتيح لها استيراد 500 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي متطورة سنوياً من شركة «إنفيديا» اعتباراً من عام 2025. والاتفاق سارٍ حتى 2027 على الأقل مع احتمال تمديده حتى 2030.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحسين العلاقات مع بعض دول الخليج هدفاً رئيسياً لإدارته.