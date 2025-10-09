2.53 تريليون درهم محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي

تخطت محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي 2.53 تريليون درهم، بنهاية أغسطس الماضي، بحوالي 325 مليار درهم أضافتها البنوك لمحفظتها خلال عام بنمو 13.5%، مقارنة برصيد 2.205 تريليون درهم في أغسطس 2024.

ووفق المصرف المركزي، نمت أصول بنوك دبي بقيمة 290 مليار درهم خلال عام واحد لتصل إلى 2.215 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2025 بنمو سنوي 15%، مقارنة بـ1.926 تريليون درهم في أغسطس 2024.

وتركزت 190 مليار درهم من تلك الزيادة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وارتفعت استثمارات بنوك الإمارة بحوالي 39 مليار درهم كاستثمارات جديدة خلال عام ليصل الرصيد التراكمي إلى 317 مليار درهم بنمو سنوي 13.8%، مقارنة برصيد 278 مليار درهم في أغسطس 2024. وتركزت 31 مليار من الاستثمارات الجديدة على مدار العام في فترة الأشهر الثمانية الأولى من 2025.

ووفق توزيع محفظة الاستثمارات، باتت أكبر استثمارات بنوك دبي في أسواق السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 195 مليار درهم متصدرة بنوك الدولة في هذا القطاع، تلتها 83.7 مليار درهم مستثمرة في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، فيما خصصت 35.5 مليار درهم تقريباً في محفظة الاستثمارات المتنوعة، بينما بلغت استثماراتها في الأسهم 1.9 مليار درهم.

وحازت بنوك الإمارة على الحصة الأكبر من الودائع المصرفية بنسبة 46% من إجماليها ليصل رصيد الودائع إلى 1.450 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي بنمو سنوي 14.8%، حيث جذبت 187 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة خلال عام، وتركزت الحصة الأكبر في أول 8 أشهر من العام الجاري بقيمة 148 مليار درهم.