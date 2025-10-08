«سوفت بنك» تتجه للاستحواذ على ذراع «ABB» للروبوتات بتقييم 5.4 مليارات دولار

وافقت «سوفت بنك غروب» على الاستحواذ على وحدة الروبوتات الصناعية التابعة لـ«إيه بي بي» (ABB)، في صفقة تقدر قيمة المنشأة بنحو 5.4 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام مجموعة الاستثمار اليابانية بالمجال سريع النمو.

أشارت «إيه بي بي»، المجموعة الصناعية السويسرية، في بيان إلى تراجعها عن اعتزامها السابق فصل الوحدة لتصبح شركة مدرجة مستقلة، وأنها تتوقع إتمام الصفقة مع «سوفت بنك» ما بين منتصف وأواخر 2026.

وكانت «إيه بي بي» قد أعنلت في أبريل الماضي اعتزامها فصل وحدة الروبوتات في 2026، ومثل ذلك أحد القرارات الاستراتيجية الكبرى التي اتخذها المدير التنفيذي مورتين وييرود، الذي تولى إدارة الشركة في أغسطس من العام الماضي.