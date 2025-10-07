15.5 تريليون درهم تحويلات مالية عبر مصارف الإمارات في 8 أشهر

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 15.5 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن معدل التحويلات في تلك الفترة من العام الجاري كان أعلى بقيمة 2.8 تريليون درهم وبنسبة نمو 22.% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ إجماليها 12.7 تريليون درهم.

ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% بقيمة تناهز 9.27 تريليونات درهم محققة نمواً قدره 15% وبأكثر من 1.2 تريليون درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ إجمالي تحويلاتها 8 تريلبونات درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% وبإجمالي ناهز 6.23 تريليونات درهم بنمو أيضاً 32% عن مثيلتها في الفترة نفسها من 2024 التي بلغ إجماليها 4.7 تريليونات درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 15.1 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية ناهزت 952.7 مليار درهم.