«ميرامار جلوبال» تفتتح مكتباً في دبي

افتتحت شركة ميرامار جلوبال إكسيكتيفز، ومقرها المملكة المتحدة، والمختصة في التكنولوجيا والعلوم والهندسة والسيارات والموارد الطبيعية، مكتباً جديداً في دبي.

وبحسب موقع «هنتس كانيون» سيقود روس بيلي، عملية التطوير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مكتب دبي. وسيشكل مكتب دبي مركزاً استراتيجياً لميرامار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حيث يقدم حلول البحث التنفيذي للعملاء الذين تخدمهم الشركة في قطاعات الطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا. كما سيلعب الفريق دوراً في دعم المؤسسات لتطوير قياداتها الحالية والمستقبلية، من خلال وحدة القيادة عالية الأداء التابعة للشركة المعروفة باسم ديبسكي.

وقال أندرو ستونهام نوت، الرئيس التنفيذي لشركة ميرامار جلوبال: «إن التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار، بدعم من المبادرات الحكومية وشعب مُلِمٍّ بالتكنولوجيا، يُهيئ البيئة المثالية لميرامار».

وأضاف: «بفضل خبرتنا الواسعة في توظيف كبار المديرين التنفيذيين، ودعم ديبسكي لتطوير قياداتهم، نتمتع بمكانة فريدة تُمكّننا من مساعدة الشركات على اجتياز هذا المشهد الديناميكي ودفع عجلة تبني التقنيات المتقدمة».



